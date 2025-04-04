Элейна Шривс из Оксфордского университета вместе с коллегами из Великобритании и США провела проспективное исследование, во время которого было выяснилось, что общая физическая активность, в частности легкие нагрузки и обычная ходьба, связана со снижением риска развития рака. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine, передает 24 Канал.

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Новое исследование активности и рака

В исследовании использовались данные более чем 85 тысяч участников (со средним возрастом 63 года) из базы данных UK Biobank, которые в течение недели носили акселерометры. С помощью алгоритмов машинного обучения была оценена общая физическая активность, уровень малоподвижности, а также активность низкой и умеренной/высокой интенсивности.

Случаи 13 распространенных видов рака фиксировались в течение в среднем 5,8 года. Статистическая обработка данных проводилась с учетом демографических факторов, общего состояния здоровья и образа жизни.

Любая физическая активность уменьшает ризк рака

Оказалось, что участники с высокими уровнями физической активности (более 34,3 миллигравитационных единиц) имели на 26% меньший риск развития онкозаболеваний по сравнению с теми, кто имел низкие уровни активности (менее 21,6 миллигравитационных единиц).

Легкие нагрузки снизили риск на 6%, тогда как умеренные и высокие – на 13%. Количество шагов, которые делались за день уменьшали риск развития рака, достигая плато примерно на уровне 9000 шагов в день. Существенной связи между риском и интенсивностью ходьбы не наблюдалось.