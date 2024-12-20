Творці цієї новаторської методики стверджують, що вона пропонує швидшу, безпечнішу та економічно вигіднішу альтернативу традиційним методам екстракорпорального заплідне. Про методику пише New Atlas, інформує 24 Канал.

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Нову методику фертильності під назвою Fertilo розробила компанія Gameto. Альтернатива має менше недоліків, ніж традиційне ЕКЗ.

Що треба знати про ЕКЗ

Основні проблеми традиційного ЕКЗ – тривалі цикли лікування, значні побічні ефекти, емоційне та фізичне напруження. Натомість Fertilo забезпечує потенційно швидше, безпечніше та доступніше рішення для сімей.

При звичайному ЕКЗ яєчники стимулюють виробляти більше яйцеклітин, ніж зазвичай, шляхом введення однієї або двох гормональних ін'єкцій на день. Іноді за цикл лікування доводиться використовувати до 90 ін'єкцій.

Зрілі яйцеклітини відбирають із яєчників і запліднюють спермою в лабораторії. Запліднена яйцеклітина (ембріон) перебуває у лабораторії до 5 днів, потім її переносять у матку і чекають настання вагітності. Повний цикл ЕКЗ займає близько 2 – 3 тижнів.

Однак, ЕКЗ має низку недоліків, зокрема – відсутність гарантій. Сам факт проходження процедури не означає, що дитина народиться. Є ризики багатоплідної вагітності. Крім того, гормональні ін'єкції можуть спричинити синдром гіперстимуляції яєчників, коли вони стають набряклими та болючими.

Це фізично та емоційно стресово. Також ЕКЗ є дороговартісною процедурою. Так, наприклад, у США, середня вартість одного циклу ЕКЗ коливається від 14 тисяч до 20 тисяч доларів.

Переваги Fertilo

Процедура Fertilo відрізняється від ЕКЗ використанням клітин підтримки яєчників (ПКЯ), отриманих з людських індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC). Цей інноваційний підхід культивує ці OSC разом з незрілими яйцеклітинами, ефективно імітуючи природний процес дозрівання яйцеклітин в лабораторних умовах.

Вчені встановили, що цей метод значно покращив дозрівання яйцеклітини та формування ембріона. Fertilo дозволяє зменшити кількість гормональних ін'єкцій на 80%, порівняно з ЕКЗ.

Крім того, технологія скорочує тривалість лікування до 3 днів.

"Здатність яйцеклітини дозрівати поза організмом при мінімальному гормональному втручанні значно знижує такі ризики, як синдром гіперстимуляції яєчників, побічні ефекти проявляються м'якше", – повідомили медики.

Це справжнє досягнення

Доктор Луїс Гузман, який керував процедурою наголосив, що Fertilo – це велике досягнення для жінок, які не можуть терпіти або не хочуть нести тягар традиційного протоколу ЕКЗ.

Gameto має дозвіл на проведення процедури Fertilo в Австралії, Японії, Аргентині, Парагваї, Мексиці та Перу. В США іде підготовка до третьої фази випробувань.