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Здоровʼя 24 Здорове життя Напої, які змусять ваш кишківник працювати, як годинник
27 червня, 11:10
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Напої, які змусять ваш кишківник працювати, як годинник

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Напої, такі як кефір, комбуча, буряковий сік, джун, сік чорносливу та імбирний чай, сприяють здоров'ю кишківника завдяки вмісту пробіотиків, клітковини та протизапальних властивостей.
  • Додаткові поради для покращення роботи кишківника включають вживання овочів і фруктів, фізичну активність та обмеження алкоголю.

Кишківник бере участь у роботі імунної системи, допомагає перетравлювати їжу, впливає навіть на настрій. Тому, дбати про здоров'я цього органу важливо і потрібно. І справа не лише в їжі. Те, що ми п'ємо, теж має значення.

6 напоїв для здорової мікрофлори

Є низка напоїв, які допоможуть підтримувати здоров'я кишківника. Передусім їх користь пов'язана з тим, що вони багаті на пробіотики, клітковину або мають протизапальні властивості, інформує 24 Канал з посиланням на health.

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  • Кефір

Ферментований молочний напій із живими бактеріями. Містить кефіран, органічні кислоти та пептиди, які допомагають пригнічувати шкідливі мікроорганізми і відновлювати баланс у кишківнику.

  • Комбуча

Чай із пробіотиками, ферментами та вітамінами групи B. Комбуча стимулює імунітет, знижує запалення й має легкий тонізувальний ефект. Краще обирати напої з мінімальним вмістом цукру.

  • Буряковий сік

Покращує кровотік, зокрема в органах травлення. Буряк містить клітковину, поліфеноли, бетаїн і природні нітрати, які допомагають роботі печінки та мікрофлорі. Спробуйте змішати з яблучним чи апельсиновим соком – так смачніше.

  • Джун

Рідний брат комбучі, але ніжніший: готується на зеленому чаї з додаванням меду. Пробіотики + антиоксиданти зеленого чаю = легка дія на чутливий ШКТ та підтримка мікрофлори.

  • Сік чорносливу

Справжній природний засіб проти закрепів. Завдяки високому вмісту сорбіту та клітковини (до 4 грамів на порцію) він м'яко стимулює перистальтику й очищує кишечник.

  • Імбирний чай

Свіжий імбир у гарячій воді – це простий, але дієвий спосіб подбати про свій кишківник. Напій зменшує здуття, стимулює моторику кишківника й має природну протизапальну дію. Пити можна щодня.

Що ще допоможе покращити роботу кишківника

Радимо їсти більше овочів і фруктів – це джерела пребіотиків, які "годують" корисні бактерії. Рухайтесь – фізична активність позитивно впливає на склад мікрофлори. Обмежте алкоголь, адже надмірне вживання шкодить мікробіому і пошкоджує кишковий бар'єр.

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