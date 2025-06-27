Напої, які змусять ваш кишківник працювати, як годинник

Кишківник бере участь у роботі імунної системи, допомагає перетравлювати їжу, впливає навіть на настрій. Тому, дбати про здоров'я цього органу важливо і потрібно. І справа не лише в їжі. Те, що ми п'ємо, теж має значення.

6 напоїв для здорової мікрофлори

Є низка напоїв, які допоможуть підтримувати здоров'я кишківника. Передусім їх користь пов'язана з тим, що вони багаті на пробіотики, клітковину або мають протизапальні властивості, інформує 24 Канал з посиланням на health.

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Кефір

Ферментований молочний напій із живими бактеріями. Містить кефіран, органічні кислоти та пептиди, які допомагають пригнічувати шкідливі мікроорганізми і відновлювати баланс у кишківнику.

Комбуча

Чай із пробіотиками, ферментами та вітамінами групи B. Комбуча стимулює імунітет, знижує запалення й має легкий тонізувальний ефект. Краще обирати напої з мінімальним вмістом цукру.

Буряковий сік

Покращує кровотік, зокрема в органах травлення. Буряк містить клітковину, поліфеноли, бетаїн і природні нітрати, які допомагають роботі печінки та мікрофлорі. Спробуйте змішати з яблучним чи апельсиновим соком – так смачніше.

Джун

Рідний брат комбучі, але ніжніший: готується на зеленому чаї з додаванням меду. Пробіотики + антиоксиданти зеленого чаю = легка дія на чутливий ШКТ та підтримка мікрофлори.

Сік чорносливу

Справжній природний засіб проти закрепів. Завдяки високому вмісту сорбіту та клітковини (до 4 грамів на порцію) він м'яко стимулює перистальтику й очищує кишечник.

Імбирний чай

Свіжий імбир у гарячій воді – це простий, але дієвий спосіб подбати про свій кишківник. Напій зменшує здуття, стимулює моторику кишківника й має природну протизапальну дію. Пити можна щодня.