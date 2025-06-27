Напитки, которые заставят ваш кишечник работать, как часы
- Напитки, такие как кефир, комбуча, свекольный сок, джун, сок чернослива и имбирный чай, способствуют здоровью кишечника благодаря содержанию пробиотиков, клетчатки и противовоспалительных свойств.
- Дополнительные советы для улучшения работы кишечника включают употребление овощей и фруктов, физическую активность и ограничение алкоголя.
Кишечник участвует в работе иммунной системы, помогает переваривать пищу, влияет даже на настроение. Поэтому, заботиться о здоровье этого органа важно и нужно. И дело не только в еде. То, что мы пьем, тоже имеет значение.
6 напитков для здоровой микрофлоры
Есть ряд напитков, которые помогут поддерживать здоровье кишечника. Прежде всего их польза связана с тем, что они богаты пробиотиками, клетчатку или имеют противовоспалительные свойства, информирует 24 Канал со ссылкой на health.
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- Кефир
Ферментированный молочный напиток с живыми бактериями. Содержит кефиран, органические кислоты и пептиды, которые помогают подавлять вредные микроорганизмы и восстанавливать баланс в кишечнике.
- Комбуча
Чай с пробиотиками, ферментами и витаминами группы B. Комбуча стимулирует иммунитет, снижает воспаление и имеет легкий тонизирующий эффект. Лучше выбирать напитки с минимальным содержанием сахара.
- Свекольный сок
Улучшает кровоток, в частности в органах пищеварения. Свекла содержит клетчатку, полифенолы, бетаин и природные нитраты, которые помогают работе печени и микрофлоре. Попробуйте смешать с яблочным или апельсиновым соком – так вкуснее.
- Джун
Родной брат комбучи, но нежнее: готовится на зеленом чае с добавлением меда. Пробиотики + антиоксиданты зеленого чая = легкое воздействие на чувствительный ЖКТ и поддержка микрофлоры.
- Сок чернослива
Настоящее природное средство против запоров. Благодаря высокому содержанию сорбита и клетчатки (до 4 граммов на порцию) он мягко стимулирует перистальтику и очищает кишечник.
- Имбирный чай
Свежий имбирь в горячей воде – это простой, но действенный способ позаботиться о своем кишечнике. Напиток уменьшает вздутие, стимулирует моторику кишечника и имеет естественное противовоспалительное действие. Пить можно ежедневно.
Что еще поможет улучшить работу кишечника
Советуем есть больше овощей и фруктов – это источники пребиотиков, которые "кормят" полезные бактерии. Двигайтесь – физическая активность положительно влияет на состав микрофлоры. Ограничьте алкоголь, ведь чрезмерное употребление вредит микробиому и повреждает кишечный барьер.
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