Напитки, которые заставят ваш кишечник работать, как часы

Кишечник участвует в работе иммунной системы, помогает переваривать пищу, влияет даже на настроение. Поэтому, заботиться о здоровье этого органа важно и нужно. И дело не только в еде. То, что мы пьем, тоже имеет значение.

6 напитков для здоровой микрофлоры

Есть ряд напитков, которые помогут поддерживать здоровье кишечника. Прежде всего их польза связана с тем, что они богаты пробиотиками, клетчатку или имеют противовоспалительные свойства, информирует 24 Канал со ссылкой на health.

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Кефир

Ферментированный молочный напиток с живыми бактериями. Содержит кефиран, органические кислоты и пептиды, которые помогают подавлять вредные микроорганизмы и восстанавливать баланс в кишечнике.

Комбуча

Чай с пробиотиками, ферментами и витаминами группы B. Комбуча стимулирует иммунитет, снижает воспаление и имеет легкий тонизирующий эффект. Лучше выбирать напитки с минимальным содержанием сахара.

Свекольный сок

Улучшает кровоток, в частности в органах пищеварения. Свекла содержит клетчатку, полифенолы, бетаин и природные нитраты, которые помогают работе печени и микрофлоре. Попробуйте смешать с яблочным или апельсиновым соком – так вкуснее.

Джун

Родной брат комбучи, но нежнее: готовится на зеленом чае с добавлением меда. Пробиотики + антиоксиданты зеленого чая = легкое воздействие на чувствительный ЖКТ и поддержка микрофлоры.

Сок чернослива

Настоящее природное средство против запоров. Благодаря высокому содержанию сорбита и клетчатки (до 4 граммов на порцию) он мягко стимулирует перистальтику и очищает кишечник.

Имбирный чай

Свежий имбирь в горячей воде – это простой, но действенный способ позаботиться о своем кишечнике. Напиток уменьшает вздутие, стимулирует моторику кишечника и имеет естественное противовоспалительное действие. Пить можно ежедневно.