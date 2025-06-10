Склад та дія низькокалорійних напоїв і дотепер активно вивчаються у всьому світі. Науковці намагаються встановити зв’язок між вживанням дієтичних газованих напоїв та розвитком різних захворювань, але часто ці зв’язки не такі прямі, як здається на перший погляд.

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Підвищений ризик раку

Останніми роками аспартам – популярний компонент дієтичних напоїв – часто опиняється в центрі дискусій. Деякі міжнародні організації, такі як Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC), внесли аспартам до речовин, які "можуть бути канцерогенними для людини".

Водночас Комітет ФАО/ВООЗ з харчових добавок (JECFA) оновив максимально допустиму добову норму – 40 міліграмів на кілограм ваги на добу. Тобто, середньостатистичній дорослій людині потрібно випити понад 9 – 14 банок дієтичної коли на день, щоб перевищити цей ліміт (виходячи із вмісту 200 – 300 мг аспартаму в одній банці).

Однак Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) не погоджується з висновками про канцерогенність та вважає аспартам безпечним у встановлених нормах. Такої ж думки дотримуються у Канаді та Європейському агентстві з безпеки харчових продуктів (EFSA). За даними Cancer Research UK, ризик розвитку раку через штучні підсолоджувачі, зокрема аспартам, вкрай низький, якщо не перевищувати дозволені норми.

У низці досліджень відзначають: між споживанням дієтичних напоїв та певними захворюваннями (наприклад, ожирінням чи хворобами серця) існує певна кореляція. Але кореляція – це не доказ причинно-наслідкового зв’язку. Щоб точно стверджувати про шкоду, потрібно більше якісних, довгострокових досліджень.

Які ще є ризики

Чимало наукових робіт пов’язують споживання низькокалорійних газованих напоїв із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та проблем із нирками. Дієтичні напої, такі як кола, через низький pH можуть негативно впливати на зубну емаль, навіть попри відсутність цукру, який зазвичай провокує карієс.

Ще одна потенційна проблема – відсутність поживних речовин. Дієтичні напої не дають відчуття ситості, а їхній виражений солодкий смак, за припущенням деяких вчених, може посилювати тягу до солодкого. Однак це лише гіпотеза, яка потребує додаткових доказів.

Обговорюється також вплив підсолоджувачів на мікробіом кишківника та чутливість до глюкози – але ці питання залишаються відкритими.

Користь підсолоджувачів

Аналізи й систематичні огляди останніх років показують: для людей із зайвою вагою чи діабетом низькокалорійні напої можуть бути менш шкідливою альтернативою солодкій газованій воді. Вони допомагають знизити калорійність раціону та зменшити вагу, що сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

Проте Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не рекомендує використовувати штучні підсолоджувачі для контролю ваги: за її даними, довгострокового ефекту це не дає, а ризик діабету другого типу та серцево-судинних хвороб все ж може підвищуватися.

Чому кола без цукру все одно солодка

Замість цукру в дієтичних напоях використовують спеціальні підсолоджувачі – вони у сотні разів солодші за цукор і додаються у мінімальній кількості. Завдяки цьому напої майже не містять калорій, але зберігають солодкий смак.

Не слід забувати: людям із фенілкетонурією небажано вживати аспартам, оскільки він містить фенілаланін.

Отже, помірне споживання дієтичної газованої води для здорових людей, як правило, не несе суттєвої шкоди. Проте для щоденного пиття найкращим вибором завжди буде звичайна вода.