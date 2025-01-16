Науковці Гарвардського університету провели масштабне дослідження, яке виявило, що регулярне споживання червоного м'яса, зокрема оброблених продуктів, таких як бекон та ковбаси, може збільшити ймовірність розвитку деменції, інформує 24 Канал.

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Як червоне м'ясо впливає на мозок

Яєшня з беконом – символ класичного американського сніданку, однак дослідники вирішили з'ясувати, чи може цей популярний раціон мати негативний вплив на мозок.

У рамках експерименту за участю 134 тисяч чоловіків і жінок віком від 30 до 75 років учасники заповнювали анкети про свої харчові звички, здоров'я та спосіб життя. Вони вказували кількість спожитого червоного м'яса, оброблених м'ясних продуктів, овочів, фруктів і злаків.

Довідка. Дослідження тривало декілька років, упродовж експеременту вчені стежили за когнітивними функціями учасників і аналізували їхній стан здоров'я.

Більше м'яса – вищий ризик

За підсумками дослідження виявилось, що люди, які споживали хоча б два шматочки бекону щодня, мали на 13% вищі шанси розвитку деменції порівняно з тими, хто зводив кількість червоного м'яса до мінімуму.



Червоне м'ясо у надмірній кількості шкодить здоров'ю / Фото unsplash

Крім того, серед учасників, які регулярно вживали червоне м'ясо, частіше фіксували скарги на погіршення пам'яті та когнітивних здібностей.

Хімічні речовини, які утворюються під час перетравлення червоного м'яса, можуть негативно впливати на роботу мозку,

– припустили дослідники.

Вчені наполегливо рекомендують обмежити споживання червоного м'яса, зокрема оброблених продуктів, і звернути увагу на альтернативи, багаті на корисні жири та білки.