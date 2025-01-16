Ученые Гарвардского университета провели масштабное исследование, которое выявило, что регулярное потребление красного мяса, в частности обработанных продуктов, таких как бекон и колбасы, может увеличить вероятность развития деменции, информирует 24 Канал.

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Как красное мясо влияет на мозг

Яичница с беконом – символ классического американского завтрака, однако исследователи решили выяснить, может ли этот популярный рацион иметь негативное влияние на мозг.

В рамках эксперимента с участием 134 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 30 до 75 лет участники заполняли анкеты о своих пищевых привычках, здоровье и образе жизни. Они указывали количество потребленного красного мяса, обработанных мясных продуктов, овощей, фруктов и злаков.

Справка. Исследование длилось несколько лет, в течение эксперимента ученые следили за когнитивными функциями участников и анализировали их состояние здоровья.

Больше мяса – более высокий риск

По итогам исследования оказалось, что люди, которые потребляли хотя бы два кусочка бекона ежедневно, имели на 13% выше шансы развития деменции по сравнению с теми, кто сводил количество красного мяса до минимума.



Красное мясо в избыточном количестве вредит здоровью / Фото unsplash

Кроме того, среди участников, которые регулярно употребляли красное мясо, чаще фиксировали жалобы на ухудшение памяти и когнитивных способностей.

Химические вещества, которые образуются во время переваривания красного мяса, могут негативно влиять на работу мозга,

– предположили исследователи.

Ученые настоятельно рекомендуют ограничить потребление красного мяса, в частности обработанных продуктов, и обратить внимание на альтернативы, богатые полезными жирами и белками.