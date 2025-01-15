Диетолог и исследователь микробиома кишечника из Королевского колледжа Лондона Эмили Лиминг рассказала Business Insider, как правильно подобрать перекусы для достижения этой цели, информирует 24 Канал.

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Почему клетчатка важна для здоровья

Микробиом кишечника - это миллиарды полезных микроорганизмов, живущих в толстой кишке. Они влияют на общее состояние организма, включая иммунитет, пищеварением и работой мозга.

Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и бобовых, является основным "горючим" для этих микроорганизмов. Регулярное употребление клетчатки способствует формированию разнообразного микробиома, что является одним из главных признаков здорового кишечника.

Стоит знать. Рекомендуемая норма клетчатки для взрослых - от 22 до 34 граммов в день.

Перекусы как источник клетчатки

Эмили Лиминг отмечает, что перекусы составляют около 20% рациона, а значит, их правильный выбор может существенно повлиять на здоровье.

"Когда вы готовите перекус, подумайте: могу ли я добавить хотя бы 5 граммов клетчатки к этому приему пищи?", - советует эксперт.

Она поделилась несколькими любимыми полезными вариантами перекусов, которые способствуют укреплению здоровья кишечника:

1. Свежие и сушеные фрукты

Фрукты - это удобный и вкусный источник клетчатки. Например:

100 граммов кураги содержит около 7 граммов клетчатки.

Ягоды можно добавить в овсянку или йогурт, повышая их питательность.



Кишечник "любит" ягоды / Фото unsplash

2. Орехи

Орехи богаты клетчаткой (7 – 9 граммов на 100 граммов), белки и полезные жиры. Лиминг советует держать орехи на видном месте, чтобы они всегда были доступны для быстрого перекуса.



Все орехи полезны для вашего кишечника, ведь содержат клетчатку / Фото unsplash

3. Сырые овощи с соусами

Хумус и гуакамоле не только добавляют вкуса, но и увеличивают количество клетчатки в вашем блюде. Лиминг советует заранее подготовить нарезанные овощи и соусы, чтобы перекусы не требовали сложной подготовки.



Овощи богаты клетчаткой, а нежирные соусы только улучшат их усвоение / Фото unsplash

4. Темный шоколад

Шоколад с содержанием какао 85% содержит около 11 граммов клетчатки на 100 граммов. Эксперт рекомендует сочетать его с фруктами для дополнительной пользы. Кроме клетчатки, темный шоколад богат антиоксидантами и полифенолами, которые снижают риск диабета 2-го типа.



Черный шоколад полезен и прекрасно подойдет для тех, кто любит сладкое / Фото unsplash

Важно. Регулярное включение этих продуктов в рацион поможет достичь рекомендованного уровня клетчатки, будет способствовать здоровью кишечника и улучшит общее состояние организма.