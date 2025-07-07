Чому з’являються мурашки на шкірі та коли це варто сприймати як сигнал проблем зі здоровʼям

Майже кожному знайоме відчуття, коли по шкірі раптово біжать мурашки: від холоду, страху чи сильних емоцій. Це явище здається звичним, проте за ним стоїть захоплива робота нашого організму. Пояснюємо, як саме та з яких причин виникають мурашки, а також коли їхня поява може бути приводом звернутися до лікаря.

Мурашки – з наукового погляду, це пілоерекція – мимовільна відповідь організму, пов’язана з активацією симпатичної нервової системи, яка запускає режим самозахисту. Коли мозок відчуває загрозу чи сильне хвилювання, дрібні м’язи біля основи кожної волосини скорочуються, змушуючи волосся ставати дибки, а на шкірі з’являється "гусяча шкіра", пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Мурашки можуть виникати на будь-яких ділянках тіла, де росте волосся: на руках, ногах, шиї чи потилиці. Цікаво, що ця реакція притаманна не лише людям: у тварин вона теж є. Наприклад, кішки в момент небезпеки настовбурчують шерсть і виглядають більшими, щоб відлякати ворога.

Чому виникають мурашки

У людей мурашки найчастіше є реакцією на холод, але їх можуть викликати й інші причини, пов’язані з емоціями чи роботою нервової системи. Серед основних тригерів:

раптовий страх, переляк, шок чи гнів,

почуття натхнення або збудження,

сексуальне збудження,

емоційна реакція на музику, фільм чи надихаючу промову.

Цікавий факт: дослідження 2020 року на мишах довело, що нерви, які скорочують м’язи біля основи волосяних фолікулів, одночасно стимулюють стовбурові клітини, відповідальні за ріст нових волосин.

Мурашки мають і практичне значення – вони допомагають тілу зберігати тепло. При зниженні температури м’язи навколо фолікулів скорочуються, злегка піднімаючи волосся та закриваючи пори, щоб мінімізувати втрату тепла. Цей механізм дісталися нам у спадок від предків і досі допомагає організму адаптуватися до холоду.

Коли мурашки – проблема

Зазвичай мурашки нешкідливі і не потребують лікування. Але іноді вони можуть бути сигналом проблем зі здоров’ям. Якщо це відчуття з’являється без явної причини чи супроводжується іншими симптомами – зверніть увагу на наступні стани:

Фолікулярний кератоз – захворювання, при якому волосяні фолікули закупорюються, шкіра стає шорсткою, червоною та горбкуватою.

Тривожні розлади – за постійної тривожності, генералізованого тривожного розладу або панічних атак мурашки та озноб можуть виникати регулярно. У такому разі варто звернутися до психотерапевта.

Абстинентний синдром – після вживання алкоголю, опіоїдів, нікотину та інших речовин шкіра може ставати липкою, а ефект мурашок – посилюватися.

Епілепсія – у деяких людей напади супроводжуються мурашками, особливо при скроневій епілепсії.

Автономна дисрефлексія – небезпечний для життя стан, який розвивається після травми спинного мозку й проявляється різким підвищенням тиску та надмірною реакцією вегетативної нервової системи.

Якщо ви помітили, що мурашки виникають часто і без видимих причин, супроводжуються іншими неприємними відчуттями або змінами самопочуття – не відкладайте візит до лікаря.