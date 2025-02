Популярний серед українців продукт значно знижує ризик передчасної смерті

Згідно з дослідженням, яке провели вчені з австралійського університету Монаша, регулярне вживання яєць здатне зменшити ризик передчасної смерті з різних причин, особливо від хвороб серця.

Питання про користь яєць протягом багатьох років залишається предметом активних дискусій серед вчених. З одного боку, яйця є цінним джерелом білка та багатьох важливих поживних речовин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nutrients.

З іншого боку, в їхньому складі присутній яєчний жовток, багатий на холестерин, який при надмірному вживанні може підвищувати ризик для серцево-судинної системи. Однак австралійським дослідникам, здається, вдалося знайти рішення цієї суперечності.

Нове дослідження користі яєць

Для аналізу вчені використали дані про 8756 людей похилого віку старше 70 років з Австралії та США, які брали участь у науковому проєкті ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly). Дослідники зосередилися саме на літній віковій групі, оскільки вона має найвищий ризик серцево-судинних захворювань.

В рамках дослідження учасники повідомляли, як часто вони вживають яйця: ніколи або рідко (0 або 1 – 2 рази на місяць), щотижня (1 – 6 разів на тиждень) чи щодня (1 і більше яєць на день).

Яйця корисніші, ніж вважалось

Аналіз показав, що у тих, хто їв яйця 1 – 6 разів на тиждень, ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань знижувалася на 29% у порівнянні з тими, хто зовсім не включав яйця до свого раціону. Крім того, у цієї групи спостерігалося зниження загальної смертності на 17%.

Щоб глибше дослідити вплив яєць на здоров’я, вчені провели детальний аналіз раціону учасників. Виявилося, що люди, які дотримувалися здорового харчування та споживали 1 – 6 яєць на тиждень, мали нижчий ризик серцево-судинних захворювань на 44%.

Цікавим фактом стало те, що цей зв'язок між споживанням яєць і зниженням ризику серцевих захворювань зберігався незалежно від рівня холестерину та жирів у крові. Однак перш ніж ці результати стануть основою для рекомендацій щодо харчування літніх людей, необхідно провести додаткові клінічні дослідження для підтвердження отриманих даних.