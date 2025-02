Що впливає на колір жовтка, та чи впливає це на якість, смак і користь яйця, розповідає 24 Канал з посиланням на Eat This Not That.

Що визначає колір жовтка

Основний фактор – це раціон курки. Харчові звички птиці визначають інтенсивність пігменту жовтка. Наприклад:

Блідо-жовтий жовток з'являється у курей, яких годували пшеницею, ячменем або білою кукурудзою.

Яскраво-жовтий або жовто-помаранчевий жовток – результат дієти, багатої на кукурудзу або люцерну.

Насичений помаранчевий колір може з'явитися через вживання чорнобривців, червоного перцю або трав'яних кормів. Також такий колір можуть мати яйця курей, які харчуються на відкритому пасовищі, де поїдають рослини та комах.

Окрім раціону, вплив має сезонність. Влітку та навесні кури більше часу проводять на вулиці, де знаходять природні джерела каротиноїдів, що впливають на колір жовтка.

Чи помаранчеві жовтки корисніші

Колір жовтка не є прямим показником його поживної цінності. Вміст вітамінів A, D, E, K та омега-3 жирних кислот більше залежить від умов утримання курки, ніж від кольору жовтка.

Проте темніші жовтки можуть містити більше каротиноїдів – антиоксидантів, що корисні для здоров'я очей та можуть знижувати ризик запальних захворювань.

Чи відрізняється смак Фермери та кулінари зазначають, що яйця від курей, які харчуються природним кормом, мають більш насичений смак. Це пояснюється великою кількістю білка у їхньому раціоні – комахи, трава та зернові культури роблять жовток ароматнішим.

Зауважте. Якщо ви шукаєте яйця з найкращими смаковими характеристиками, варто звертати увагу на продукцію фермерських господарств або яйця з маркуванням "вирощені на пасовищі".