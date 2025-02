Популярный среди украинцев продукт значительно снижает риск преждевременной смерти

Согласно исследованию, которое провели ученые из австралийского университета Монаша, регулярное употребление яиц способно уменьшить риск преждевременной смерти по различным причинам, особенно от болезней сердца.

Вопрос о пользе яиц на протяжении многих лет остается предметом активных дискуссий среди ученых. С одной стороны, яйца являются ценным источником белка и многих важных питательных веществ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nutrients.

Также на тему Бледно-желтый или ярко оранжевый: о чем свидетельствует цвет желтка

С другой стороны, в их составе присутствует яичный желток, богатый холестерином, который при чрезмерном употреблении может повышать риск для сердечно-сосудистой системы. Однако австралийским исследователям, кажется, удалось найти решение этого противоречия.

Новое исследование пользы яиц

Для анализа ученые использовали данные о 8756 пожилых людей старше 70 лет из Австралии и США, которые участвовали в научном проекте ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly). Исследователи сосредоточились именно на пожилой возрастной группе, поскольку она имеет самый высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках исследования участники сообщали, как часто они употребляют яйца: никогда или редко (0 или 1 – 2 раза в месяц), еженедельно (1 – 6 раз в неделю) или ежедневно (1 и более яиц в день).

Яйца полезнее, чем считалось

Анализ показал, что у тех, кто ел яйца 1 – 6 раз в неделю, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 29% по сравнению с теми, кто совсем не включал яйца в свой рацион. Кроме того, у этой группы наблюдалось снижение общей смертности на 17%.

Чтобы глубже исследовать влияние яиц на здоровье, ученые провели детальный анализ рациона участников. Оказалось, что люди, которые придерживались здорового питания и потребляли 1 – 6 яиц в неделю, имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44%.

Интересным фактом стало то, что эта связь между потреблением яиц и снижением риска сердечных заболеваний сохранялась независимо от уровня холестерина и жиров в крови. Однако прежде чем эти результаты станут основой для рекомендаций по питанию пожилых людей, необходимо провести дополнительные клинические исследования для подтверждения полученных данных.