24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я розвінчує цей міф.

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Останнім часом ходять фейки, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю будуть мобілізовувати через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматичне скасування статусу інвалідності,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві відразу пояснили, як усе буде насправді.

Офіційна інформація МОЗ

Усі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації на підставі висновку МСЕК упродовж терміну його дії.

Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю у віці 25 – 60 років мають пройти перегляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності,

– наголосили у МОЗ.

Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно в разі, якщо протягом 2022 – 2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві під час воєнного стану.

І МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють або скасовують інвалідність винятково на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Що залишиться без змін

Важливо. Статус інвалідності гарантує відстрочку від мобілізації, доступ до пільг, соціальних гарантій та допомоги.

У МОЗ нагадали, що замість МСЕК з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів. Вони оцінюватимуть повсякденну роботу людини прозоро та за чіткими критеріями.