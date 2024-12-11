Лише кілька хвилин – і ваш борщ, котлети та гречка вже розігріті в мікрохвильовці, при цьому не потрібно мити каструлі чи сковорідки. Попри зручність, мікрохвильовки оповиті безліччю міфів про потенційну шкоду для здоров’я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Harvard Medical School.

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Вітаміни руйнуються від нагрівання

Деякі з них, наприклад, твердження про те, що "через мікрохвильовки Всесвіт починає вібрувати в неправильному напрямку", звучать абсолютно абсурдно. Однак існують і більш правдоподібні міфи, такі як про руйнування вітамінів під час розігрівання їжі в мікрохвильовці.

Це твердження має обґрунтування: деякі вітаміни дійсно руйнуються при нагріванні, особливо вітаміни групи B і вітамін C, який може повністю зникнути. Проте високі температури впливають на їжу не лише в мікрохвильових печах, але й при приготуванні на плиті чи в духовці.

Варити – це теж ненайкращий варіант

Крім того, тривалість термічної обробки при традиційних методах може становити від 10 хвилин до кількох годин. У мікрохвильовці ж їжа зазвичай розігрівається лише за кілька хвилин, що сприяє збереженню більшої кількості вітамінів. В одному з досліджень було показано, що вітамін C найкраще зберігається саме при приготуванні в мікрохвильовій печі, тоді як його рівень значно знижується при варінні.

Це також пов’язано з тим, що водорозчинні вітаміни, такі як вітамін C, можуть переходити у воду під час варіння, яку ми часто зливаємо після приготування. Це працює не лише для вітамінів, але й для інших корисних речовин. Наприклад, при варінні броколі втрачається глюкозинолат – органічна сполука, яка може надавати овочу як протиракові властивості, так і характерний смак, який обожнюють або ненавидять.

Мікрохвильовки – топ

Отже, чим швидше і з меншим об'ємом рідини готується їжа, тим більший запас корисних нутрієнтів у ній зберігається. Тому використання мікрохвильової печі можна вважати одним із найбільш ефективних методів збереження вітамінів у продуктах.