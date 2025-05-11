Продукт, який знижує цукор у крові за 15 хвилин
- Мигдаль допомагає знижувати рівень цукру в крові та покращує інсулінову чутливість, що корисно для людей з діабетом або ризиком його розвитку.
- Для підтримки стабільного рівня глюкози важливо вживати достатню кількість води, оскільки нестача рідини може підвищувати концентрацію цукру в крові.
Підвищений рівень цукру в крові може суттєво впливати на загальне самопочуття й за відсутності належної уваги – призводити до серйозних ускладнень. Особливо уважними мають бути люди з діабетом або з високим ризиком його розвитку.
Одним із продуктів, який може допомогти у природному зниженні цукру в крові, є мигдаль. Дослідження показують, що регулярне вживання цього горіха сприяє покращенню інсулінової чутливості та стабілізації рівня глюкози, передає 24 Канал.
Дивіться також Три продукти, які різко підвищують рівень цукру
Користь мигдалю
Також мигдаль корисний для людей із зайвою вагою – одним із ключових факторів ризику розвитку діабету 2 типу.
Варто знати. Мигдаль містить цілий спектр поживних речовин: вітаміни A, C, E, групи B, а також кальцій, калій, магній, цинк, залізо та цінні амінокислоти.
Пийте достатньо води
Крім харчування, важливо не забувати про водний баланс. Нестача рідини в організмі може призводити до зростання концентрації глюкози, оскільки нирки гірше виводять надлишки цукру.
Тож варто не лише переглядати свій раціон, а й стежити за якістю і кількістю спожитої води.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.