Продукт, который снижает сахар в крови за 15 минут
- Миндаль помогает снижать уровень сахара в крови и улучшает инсулиновую чувствительность, что полезно для людей с диабетом или риском его развития.
- Для поддержания стабильного уровня глюкозы важно употреблять достаточное количество воды, поскольку недостаток жидкости может повышать концентрацию сахара в крови.
Повышенный уровень сахара в крови может существенно влиять на общее самочувствие и при отсутствии должного внимания – приводить к серьезным осложнениям. Особенно внимательными должны быть люди с диабетом или с высоким риском его развития.
Одним из продуктов, который может помочь в естественном снижении сахара в крови, является миндаль. Исследования показывают, что регулярное употребление этого ореха способствует улучшению инсулиновой чувствительности и стабилизации уровня глюкозы, передает 24 Канал.
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Польза миндаля
Также миндаль полезен для людей с лишним весом – одним из ключевых факторов риска развития диабета 2 типа.
Стоит знать. Миндаль содержит целый спектр питательных веществ: витамины A, C, E, группы B, а также кальций, калий, магний, цинк, железо и ценные аминокислоты.
Пейте достаточно воды
Кроме питания, важно не забывать о водном балансе. Недостаток жидкости в организме может приводить к росту концентрации глюкозы, поскольку почки хуже выводят излишки сахара.
Поэтому стоит не только пересматривать свой рацион, но и следить за качеством и количеством потребляемой воды.
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