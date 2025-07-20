Один мікроелемент, який покращує пам’ять і сповільнює старіння мозку
- Регулярне споживання міді може покращувати роботу мозку і гальмувати вікове зниження когнітивних функцій, але надмірне споживання може бути небезпечним.
- Оптимальна добова норма міді становить 1,22 мг на день, і важливо отримувати її з їжі, такої як молюски, яловича печінка, горіхи, насіння, темний шоколад, цільнозернові продукти, бобові та інші.
Регулярне споживання цього мінералу може покращувати роботу мозку та навіть гальмувати вікове зниження когнітивних функцій. Однак, надмір навпаки може бути небезпечним.
Як проводили дослідження?
Дослідники з Хебейського медичного університету (Китай) впродовж 4 років аналізували раціон понад 2400 американців віком від 60 років. Їхні результати виявили цікаву закономірність: ті, хто отримував достатньо міді з їжею, краще проходили тести на пам'ять, увагу та швидкість мислення.
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Цей позитивний ефект не залежав від віку, статі, шкідливих звичок чи наявності серцево-судинних захворювань. Особливо відчутну користь мали люди, які раніше перенесли інсульт.
"Мідь – ключовий елемент для роботи мозку. Вона впливає на утворення нейромедіаторів, забезпечує клітини енергією та захищає їх від пошкодження", – пояснив керівник дослідження професор Вейай Цзя.
Чим корисна і небезпечна мідь?
Попри переваги, вчені застерегли від надмірного вживання. Якщо дефіцит міді може спричинити проблеми з нервовою системою, то надлишок – загрожує іншими факторами. Зокрема, може спричинити окиснювальний стрес, який пошкоджує мозок. Такий стан пов'язують з підвищеним ризиком хвороб Альцгеймера, Паркінсона та Вільсона.
Важливо. Оптимальна добова норма, за словами вчених, — 1,22 мг на день.
Окрім мозку, мідь допомагає в утворенні крові, засвоєнні заліза, зміцненні імунітету, судин, нервової та кісткової тканин, а також необхідна для синтезу колагену.
У чому міститься мідь?
Цей мінерал не синтезується в організмі, тому його важливо отримувати з їжі. Найкращі джерела:
- молюски (особливо устриці),
- яловича печінка та інші субпродукти,
- горіхи, насіння,
- темний шоколад,
- цілозернові продукти,
- бобові,
- гриби шиїтаке,
- листова зелень (шпинат, капуста),
- сухофрукти.
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