Уже відомо про 30 хворих: ще в одній країні виявили зараження новим метапневмовірусом

Світом шириться звістка про новий вірус. Раніше його виявили в Китаї, але тепер відомо, що хворобу зафіксували і в інших країнах, зокрема в Казахстані.

Про це пише 24 Канал з посиланням на МОЗ Казахстану.

Контекст У Китаї спалахнув новий вірус

Що відомо про поширення нового вірусу з Китаю у Казахстані

Метапневмовірус належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як пояснили в Казахстані, це один з класичних вірусів, які десятиліттями циркулюють у багатьох країнах.

У країні виявили штами цього вірусу. Це сталося під час сезонного зростання захворювань на ГРВІ та грип, а також інші види інфекцій. Як твердить відомство, у Казахстані та в усьому світі спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та грип.

За даними комісії з санітарно-епідеміологічного контролю, на початку епідемічного сезону по республіці досліджено 8360 проб на віруси негрипу. Серед них 1866 позитивних (22%), у тому числі парагрип – 178 (9,5%), РС-вірус – 433 (23,2%), метапневмовірус – 30 (1,6%), риновірус – 680 (36,4%), бокавірус – 113 (6,1%), аденовірус – 226 (12,1%), коронавірус – 206 (11,1%),

– ідеться в повідомленні.

Метапневмовірус переважно передається повітряно-крапельним шляхом, рідше – побутовим. Серед основних симптомів інфекції – кашель, нежить, задишка, хрипи, головний біль. Його лікують симптоматично, оскільки специфічного лікування немає.

МОЗ Казахстану закликало дотримуватись профілактичних заходів та обмежити контакти в людних місцях. І нагадало заходи профілактики грипу та ГРВІ. Це вчасно звертатися за медичною допомогою, якщо відчули симптоми, обмежити контакти з хворими, частіше провітрювати приміщення, користуватися антисептиками або дезінфекційними серветками й обмежити відвідування місць скупчення людей.

Цікаво знати COVID-19 виростили у лабораторії Китаю за фінансової підтримки США, – Конгрес

Зауважимо, що людський метапневмовірус вперше виявили у 2001 році завдяки роботі вчених із Нідерландів. Є обґрунтовані припущення, що цей вірус мутував від пташиного, але є й докази того, що він був поширений у людській популяції ще з 1958 року. Поширення цього вірусу фіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди, і він є причиною до 5% ГРВІ та 12% пневмоній у людей віком до 20 років (первинне зараження відбувається в ранньому дитинстві).