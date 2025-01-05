Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав Казахстана.

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Метапневмовирус относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Как пояснили в Казахстане, это один из классических вирусов, которые десятилетиями циркулируют во многих странах.

В стране обнаружили штаммы этого вируса. Это произошло во время сезонного роста заболеваний ОРВИ и гриппом, а также другие виды инфекций. Как утверждает ведомство, в Казахстане и во всем мире наблюдается сезонное повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным комиссии по санитарно-эпидемиологическому контролю, в начале эпидемического сезона по республике исследовано 8360 проб на вирусы негриппа. Среди них 1866 положительных (22%), в том числе парагрипп – 178 (9,5%), РС-вирус – 433 (23,2%), метапневмовирус – 30 (1,6%), риновирус – 680 (36,4%), бокавирус – 113 (6,1%), аденовирус – 226 (12,1%), коронавирус – 206 (11,1%),

– говорится в сообщении.

Метапневмовирус преимущественно передается воздушно-капельным путем, реже – бытовым. Среди основных симптомов инфекции – кашель, насморк, одышка, хрипы, головная боль. Его лечат симптоматически, поскольку специфического лечения нет.

Минздрав Казахстана призвал соблюдать профилактические меры и ограничить контакты в людных местах. И напомнил меры профилактики гриппа и ОРВИ. То есть вовремя обращаться за медицинской помощью, если почувствовали симптомы, ограничить контакты с больными, чаще проветривать помещение, пользоваться антисептиками или дезинфицирующими салфетками и ограничить посещение мест скопления людей.

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Заметим, что человеческий метапневмовирус впервые обнаружили в 2001 году благодаря работе ученых из Нидерландов. Есть обоснованные предположения, что этот вирус мутировал от птичьего, но есть и доказательства того, что он был распространен в человеческой популяции еще с 1958 года. Распространение этого вируса фиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды, и он является причиной до 5% ОРВИ и 12% пневмоний у людей в возрасте до 20 лет (первичное заражение происходит в раннем детстве).