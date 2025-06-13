Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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Що змінює новий указ президента

12 червня 2025 року набув чинності Указ Президента України №397/2025, яким внесли зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. Цей документ визначає умови проходження служби для медичних і фармацевтичних працівників, а також фахівців із реабілітації, зокрема під час воєнного стану.

Основна зміна – заборона призначати таких фахівців на посади, які не пов'язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги, або потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат.

Виняток можливий лише за добровільної згоди самого військовослужбовця.

У МОЗ пояснили, що йдеться про військовослужбовців та громадян, які мають:

вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування та відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста;



вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями "Технології медичної діагностики та лікування" (спеціалізація "Протезування-ортезування"), "Терапія та реабілітація", "Біомедична інженерія" (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів);



вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації "Ерготерапія", "Протезування-ортезування", "Терапія мови і мовлення", "Фізична терапія".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медичних закладів. Водночас частину цивільних медиків можуть позбавити бронювання від мобілізації для забезпечення потреб ЗСУ та сектору оборони.