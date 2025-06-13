Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Что меняет новый указ президента

12 июня 2025 года вступил в силу Указ Президента Украины №397/2025, которым внесли изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Этот документ определяет условия прохождения службы для медицинских и фармацевтических работников, а также специалистов по реабилитации, в частности во время военного положения.

Основное изменение – запрет назначать таких специалистов на должности, которые не связаны с предоставлением медицинской, фармацевтической или реабилитационной помощи, или требуют более низкого уровня образования или квалификации, чем имеет кандидат.

Исключение возможно только при добровольном согласии самого военнослужащего.

В Минздраве объяснили, что речь идет о военнослужащих и граждан, которые имеют:

высшее образование степени магистра медицинского или фармацевтического направления и соответствующий сертификат врача-специалиста или фармацевта-специалиста;



высшее образование степени магистра по специальностям "Технологии медицинской диагностики и лечения" (специализация "Протезирование-ортезирование"), "Терапия и реабилитация", "Биомедицинская инженерия" (образовательная программа по технологиям протезно-ортопедических изделий);



высшее образование и прошли последипломное обучение на циклах специализации "Эрготерапия", "Протезирование-ортезирование", "Терапия речи и речи", "Физическая терапия".

Напомним, Кабинет Министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений. В то же время часть гражданских медиков могут лишить бронирования от мобилизации для обеспечения потребностей ВСУ и сектора обороны.