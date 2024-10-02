Про користь медичного канабісу точаться багато суперечок. Але все більше досліджень підтверджують ефективність цього препарату при багатьох медичних станах, пише Journal of Cannabis Research.

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Нове дослідження медичного канабісу

У новому дослідженні взяли участь 399 осіб, яким лікар прописав медичний канабіс. Найчастішими показаннями були тривожні розлади (61,9 відсотка випадків) та тяжкий хронічний або непереборний біль (53,6 відсотка).

Медичний канабіс – що це? Це препарати на основі коноплі, які використовуються для лікування різних медичних станів і симптомів. Він містить хімічні сполуки, відомі як канабіноїди, які можуть мати терапевтичні властивості.

Перед початком приймання та через три місяці учасники проходили напівструктуроване інтерв'ю та заповнювали опитувальник про якість життя.

Медичний канабіс покращує якість життя

З'ясувалося, що на фоні лікування в учасників швидко та значуще підвищилися показники якості життя у всіх сферах: фізичному функціонуванні, емоційному добробуті, обмеженні діяльності через фізичні або емоційні проблеми, біль, соціальне функціонування, рівень енергії/втомлюваності та загальний стан здоров'я (p < 0,001 всім показників).

Старший вік учасників негативно вплив на рівні покращень фізичного функціонування, обмеження діяльності через фізичні проблеми та біль. Тобто літні пацієнти отримали менше переваг від споживання медичного канабісу.