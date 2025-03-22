Назвали несподіваний фрукт, який корисний для профілактики діабету

Щоденне вживання манго може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Вчені з’ясували, що цей фрукт покращує чутливість до інсуліну у людей із надмірною вагою та ожирінням, а також має протизапальні властивості.

Як манго впливає на рівень інсуліну

Дослідження, проведене за участю 48 добровольців віком від 20 до 60 років, показало цікаві результати, про які розповідає 24 Канал.

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Учасники експерименту були поділені на дві групи:

Перша група щодня споживала дві чашки свіжого манго

Друга група отримувала таку ж кількість калорій із італійського морозива

Протягом 4 тижнів їхній звичний раціон та спосіб життя залишалися незмінними. І ось, які резуьтати вчені помітили:

У групі, що їла манго, рівень інсуліну значно знизився

У групі, яка вживала морозиво, таких змін не відбулося

Показники запалення та рівень цукру залишилися стабільними

Зауважте. Це означає, що манго може стати здоровою альтернативою калорійним десертам, не погіршуючи обмін речовин і не сприяючи розвитку діабету.

Манго та контроль ваги

Ще один несподіваний висновок дослідження полягає в тому, що люди, які їли манго, не набрали зайвої ваги. При цьому у контрольній групі, що споживала морозиво, учасники усе ж мли збільшення ваги.

Таким чином, манго не сприяє ожирінню, попри поширені міфи про його високий вміст цукру.

Чому варто додати манго до раціону

Манго не лише допомагає підтримувати рівень інсуліну, а й має інші переваги для здоров’я: