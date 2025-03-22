Назвали неожиданный фрукт, который полезен для профилактики диабета

Ежедневное употребление манго может помочь снизить риск развития диабета 2 типа. Учёные выяснили, что этот фрукт улучшает чувствительность к инсулину у людей с избыточным весом и ожирением, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Как манго влияет на уровень инсулина

Исследование, проведенное с участием 48 добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет, показало интересные результаты, о которых рассказывает 24 Канал.

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Участники эксперимента были разделены на две группы:

Первая группа ежедневно потребляла две чашки свежего манго

Вторая группа получала такое же количество калорий из итальянского мороженого

В течение 4 недель их привычный рацион и образ жизни оставались неизменными. И вот, какие резуьтаты ученые заметили:

В группе, что ела манго, уровень инсулина значительно снизился

В группе, которая употребляла мороженое, таких изменений не произошло

Показатели воспаления и уровень сахара остались стабильными

Заметьте. Это означает, что манго может стать здоровой альтернативой калорийным десертам, не ухудшая обмен веществ и не способствуя развитию диабета.

Манго и контроль веса

Еще один неожиданный вывод исследования заключается в том, что люди, которые ели манго, не набрали лишнего веса. При этом в контрольной группе, потреблявшей мороженое, участники все же мли увеличение веса.

Таким образом, манго не способствует ожирению, несмотря на распространенные мифы о его высоком содержании сахара.

Почему стоит добавить манго в рацион

Манго не только помогает поддерживать уровень инсулина, но и имеет другие преимущества для здоровья: