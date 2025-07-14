Науковці радять усім, хто чутливо реагує на зміни погоди чи має хронічні захворювання, бути пильними та приділити більше уваги своєму здоров’ю, пише 24 Канал з посилання на Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

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Коли будуть магнітні бурі 14 – 16 липня?

14 липня, понеділок – очікується зростання геомагнітної активності до рівня 3,7 (жовтий рівень). У такі дні можуть виникати головні болі, підвищена втома, роздратованість та сонливість.

15 липня, вівторок – очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

16 липня, середа – також очікується сонячна активність з К-індексом 3.

17 липне, четвер – Kp-індекс 3. День без суттєвих збурень.

18 липня, пʼятниця – зниження активності, індекс Kp 2.

19 липня, субота – ще один спокійний день, індекс Kp 2.

Як магнітні бурі впливають на здоровʼя людей?

Сучасна доказова база підтверджує, що магнітні бурі мають помірний, але статистично значущий негативний вплив на здоровʼя людей. Найбільший вплив вони мають на серцево-судинну та нервову системи.

Підвищення частоти інфарктів, інсультів, змін у серцевому ритмі, головного болю та субʼєктивних симптомів підтверджується в різних дослідженнях.

Як уберегтися під час магнітних бур?

Під час таких днів лікарі радять уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, забезпечити собі достатній сон і питний режим. Збалансоване харчування, прогулянки на свіжому повітрі та відмова від алкоголю та кави також допоможуть організму легше пережити вплив геомагнітних коливань. У разі загострення симптомів – не зволікайте з візитом до лікаря.