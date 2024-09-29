У науковому експерименті взяли участь 749 жінок від 45 до 64 років. Учені проаналізували спосіб життя учасниць, зібрали інформацію про їхнє життя та шкідливі звички.

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Після цього розпочався період спостереження за учасницями дослідження, який тривав близько 20 років, результати опублікували у медичному журналі National Library of Medicine.

Трудоголізм віднімає у вас роки життя

Пудбиваючи підсумки учені побачили, перепрацювання і брак відпочинку, як от ігнорування щорічних відпусток, принаймні двічі на рік, можуть стати серйозною загрозою для здоров'я учасниць.

Виявилось, що тривалість життя жінок, які постійно перепрацьовували, була меншою, ніж у тих, хто страждав на алкогольну залежність.

Ризик інфаркту

Річ у тім, що постійна втома значно збільшує ризик серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту. Ба більше, для того, аби запустити цей механізм впливу, достатньо 3-х годин перепрацювань на день.