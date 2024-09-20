Деталі розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Дивіться також Рідкісна недуга для чоловіків: у Львові прооперували пацієнта з раком молочної залози

Парамедики виїхали на виклик до чоловіка, який поскаржився на пекучий біль в грудях. Оглянучи його, вони встановили діагноз: "гострий коронарний синдром, кардіогенний шок".

Спершу пацієнту надали медикаментозну допомогу, а далі було вирішено транспортувати пацієнта до кардіологічного центру. І вже в дорозі його стан різко погіршився.

"У чоловіка сталася раптова зупинка кровообігу. Загалом їх було 13, поки ми їхали у Львів. Їх усі успішно відновили та провели 21 дефібриляцію", – розповів парамедик Орест Левіцький.



Парамедик Орест Левіцький / Фото Львівського Центру екстреної медичної допомоги

Хворого у важкому, але стабільному стані доставили в профільний лікувальний заклад Львова.