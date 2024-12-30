Врятували життя дівчинки медики Дитячої лікарні Святого Миколая. Про деталі порятку та історію хвороби дівчинки розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу закладу.

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Як виявили хворобу

У березні дівчинка почала скаржитися на сильний свербіж долонь, який згодом став настільки нестерпним, що Яна чесала руки щіткою. Пізніше у дитини пожовтіли очі, і стурбовані батьки звернулися до лікарів.

Обстеження виявило пухлину в голівці підшлункової залози, яка стискала жовчні протоки, що викликало накопичення жовчі в організмі та пожовтіння шкіри. Стан дівчинки швидко погіршувався, супроводжуючись високою температурою, що виснажувало організм. Лікарі з Вінниці направили Яну до Львова для спеціалізованого лікування.

Етапи лікування

Фахівці Дитячої лікарні Святого Миколая розпочали боротьбу за життя дитини з встановлення трубки для нормалізації відтоку жовчі. Біопсія підтвердила, що пухлина є панкреатобластомою — надзвичайно рідкісним онкологічним утворенням, яке стало причиною свербежу долонь.

Для зменшення розміру пухлини дитячі онкологи призначили курс хіміотерапії, який тривав сім місяців. Лікування дало вражаючі результати: розмір пухлини зменшився з 10 до 2 см.

Унікальна операція

Заключним етапом лікування стала складна чотиригодинна операція, яку провела команда хірургів під керівництвом Олександра Калінчука.



Яна разом з командою лікарів та батьками / Фото лікарні Святого Миколая

Лікарі видалили пухлину разом із частиною жовчних протоків, дванадцятипалої кишки та частиною підшлункової залози. Потім виконали реконструктивну операцію, з’єднавши підшлункову залозу з кишківником, шлунком і жовчними протоками. Незважаючи на часткове видалення жовчних протоків, їхню функцію вдалося повністю зберегти.

Повернення до нормального життя

Операція була успішною, і тепер Яна здорова. Дівчинка повернулася додому після тривалого лікування, подарувавши надію іншим родинам, які стикаються з рідкісними діагнозами.



Зараз Яна почувається значно краще / Фото лікарні Святого Миколая

Лікарі наголошують на важливості ранньої діагностики та закликають звертати увагу навіть на, здавалося б, незначні симптоми, такі як свербіж чи зміна кольору шкіри.