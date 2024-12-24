Боєць провів 36 діб із накладеним турнікетом на пораненій нозі, що спричинило розвиток гангрени, інтоксикацію, зневоднення та важку анемію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Шпиталь Харків".

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Місяць без евакуації: боротьба за життя

Олександра не могли евакуювати з позицій поблизу Вовчанська понад місяць через активні бойові дії. Весь цей час на його правій нозі залишався щільно затягнутий турнікет, який не рекомендується тримати більше 2 годин.

"Місяць і шість днів я не міг евакуюватися. Погода погіршилася, дрони замовкли на деякий час, і лише тоді мене змогли вивезти", — згадує військовий.

Попри важкий стан, Олександр розумів, що втратить ногу, але думав лише про одне — вижити та повернутися до своєї родини.

"У мене двоє синів: старшому 12 років, а меншому лише два. Це і тримало мене в боротьбі за життя", — ділиться боєць.



Олександр втратив ногу, але дивом вижив / Фото "Шпиталь Харків"

Медичний випадок, якого немає в медичній літературі

Хірурги, які лікували Олександра, називають цей випадок унікальним.

"Навіть найдосвідченіші військові лікарі не пам'ятають такого випадку. Пацієнт залишився живим після 864 годин із турнікетом на кінцівці. Однак, на жаль, частину ноги довелося ампутувати. Якби турнікет зняли раніше, він би не вижив", — пояснює Вячеслав Курінний, заступник начальника центру з медичної частини.

За словами лікарів, подібних довготривалих випадків не описано навіть у медичній літературі.

Попереду реабілітація та протезування

Олександр побив рекорд виживання з турнікетом, адже попередній зафіксований у тому ж шпиталі випадок складав 24 доби з турнікетом на руці.

"Я не думав про ногу, я просто хотів жити. Головне — повернутися до своїх дітей. А все інше — це тимчасово", — говорить Олександр із оптимізмом.

Тепер військовослужбовця чекає медична евакуація до західної частини України та подальше протезування.