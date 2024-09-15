Уже в лікарні модель зізналась, що приймала препарат для схуднення 2 тижні. На момент госпіталізації у неї з'явились судомні напади.

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Дівчина приймала Ozempic

Лотті Мосс розповіла, що на початку прийому препарату її вага становила 60 кілограмів. За 2 тижні модель втратила 7 кілограмів.

Втім, окрім бажаного ефекту – втрати ваги, стан жінки погіршився: з'явилося блювання й відчуття сильної слабкості. Організм Лоті зневоднився.

Коли погіршення стали значними, жінка вирішила звернутися до відділення невідкладної допомоги. Вже у медзакладі у неї з'явилися судомні напади, які стали наслідком зневоднення.

Лотті Мосс розповіла, що її обличчя було зморщене, все тіло напружене, а руки не рухалися.

Безконтрольний прийом препарату

Модель також зізналась, що препарат отримала від знайомого лікаря, без належного медичного контролю. Однак вона вирішила поділитись своїм досвідом, аби застерегти інших людей, які хочуть схуднути таким чином.

Я сподіваюся, що моя розповідь стане уроком для деяких людей. Це того не варте. Цей препарат для лікування діабету, а не для схуднення насправді,

– наголосила Лотті Мосс.

Що відомо про Ozempic

Оземпік – рецептурний препарат у вигляді ін'єкції, використовують для лікування діабету 2-го типу в дорослих. Діюча речовина – семаглутид.

Препарат стимулює секрецію інсуліну, сприяє зниженню цукру в крові та знижує апетит, впливає на центри голоду в головному мозку (зокрема, у гіпоталамусі).

Препарат має низку побічних ефектів на організм. Попри це, його почали активно використовувати з метою схуднення.