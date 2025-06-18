Зубний біль: чим допомогти собі до візиту до лікаря та які ліки пити
- Зубний біль може бути викликаний карієсом, пульпітом, запаленням ясен або проблемами із зубами мудрості.
- Знеболювальні препарати можуть тимчасово полегшити біль до візиту до стоматолога.
Біль у зубах може виникнути з різних причин: це не лише карієс та пульпіт, а й запалення ясен або проблеми із зубами мудрості. На жаль, не завжди є можливість негайно потрапити до стоматолога. У такі моменти на перший план виходять знеболювальні препарати, здатні тимчасово полегшити страждання.
Найчастіше для зняття зубного болю застосовують нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ). Їхній головний механізм – блокування ферменту циклооксигенази (ЦОГ), який бере участь у виробленні простагландинів, пише 24 Канал з посилання на NHS.
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Саме ці речовини викликають запалення, біль та підвищення температури. Знижуючи рівень простагландинів, НПЗЗ зменшують больові відчуття та запальний процес.
Ібупрофен
Починає діяти швидко, допомагає при гострому болю.
- Приймають 200 – 400 мг кожні 4 – 6 годин залежно від інтенсивності симптомів.
- Максимально допустима добова доза – 1200 мг (шість таблеток по 200 мг або три по 400 мг).
- У рекомендованих дозах рідко викликає побічні ефекти.
Напроксен
Ефект розвивається трохи повільніше, ніж в ібупрофену, зате триває довше.
- Рекомендована доза: 275 – 550 мг раз на 12 годин, що дозволяє рідше приймати таблетки.
- Через тривалу дію частіше викликає подразнення шлунка та інші проблеми з боку ШКТ.
- Оптимально використовувати мінімальні дози і лише коротким курсом.
Ацетилсаліцилова кислота
Один із найстаріших НПЗЗ, але має нюанси застосування.
- Сильно подразнює слизову оболонку шлунка, може призвести до кровотеч.
- Не рекомендується при підготовці до стоматологічних операцій або якщо планується видалення зуба.
- Категорично заборонений дітям молодше 12 років через ризик розвитку небезпечного ускладнення (синдрому Рея).
- Дорослим та підліткам старше 15 років: по 500 мг кожні 4 – 6 годин, але не більше 3000 мг на добу.
Не прикладайте аспірин до ясен або хворого зуба – це може викликати хімічний опік!
Парацетамол
Впливає на біль у центральній нервовій системі, але не зменшує запалення, тому офіційно не належить до НПЗЗ.
- Підходить при непереносимості НПЗЗ або якщо біль не надто сильний.
- Вважається безпечнішим при вагітності.
- Дозування: 500 – 1000 мг кожні 4 – 6 годин; максимум – 4000 мг на добу.
- При правильному застосуванні ризик побічних ефектів мінімальний.
Знеболювальні препарати можуть тимчасово полегшити стан, але не усувають причину болю. Єдине правильне рішення – якомога швидше відвідати стоматолога. Не займайтеся самолікуванням: перед прийманням ліків завжди консультуйтесь з лікарем.
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