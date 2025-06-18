Зубний біль: чим допомогти собі до візиту до лікаря та які ліки пити

Біль у зубах може виникнути з різних причин: це не лише карієс та пульпіт, а й запалення ясен або проблеми із зубами мудрості. На жаль, не завжди є можливість негайно потрапити до стоматолога. У такі моменти на перший план виходять знеболювальні препарати, здатні тимчасово полегшити страждання.

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