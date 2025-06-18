Зубная боль: чем помочь себе до визита к врачу и какие лекарства пить
- Зубная боль может быть вызвана кариесом, пульпитом, воспалением десен или проблемами с зубами мудрости.
- Обезболивающие препараты могут временно облегчить боль до визита к стоматологу.
Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: это не только кариес и пульпит, но и воспаление десен или проблемы с зубами мудрости. К сожалению, не всегда есть возможность немедленно попасть к стоматологу. В такие моменты на первый план выходят обезболивающие препараты, способные временно облегчить страдания.
Чаще всего для снятия зубной боли применяют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Их главный механизм – блокирование фермента циклооксигеназы (ЦОГ), который участвует в выработке простагландинов, пишет 24 Канал со ссылкой на NHS.
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Именно эти вещества вызывают воспаление, боль и повышение температуры. Снижая уровень простагландинов, НПВС уменьшают болевые ощущения и воспалительный процесс.
Ибупрофен
Начинает действовать быстро, помогает при острой боли.
- Принимают 200 – 400 мг каждые 4 – 6 часов в зависимости от интенсивности симптомов.
- Максимально допустимая суточная доза – 1200 мг (шесть таблеток по 200 мг или три по 400 мг).
- В рекомендуемых дозах редко вызывает побочные эффекты.
Напроксен
Эффект развивается немного медленнее, чем у ибупрофена, зато длится дольше.
- Рекомендуемая доза: 275 – 550 мг раз в 12 часов, что позволяет реже принимать таблетки.
- Из-за длительного действия чаще вызывает раздражение желудка и другие проблемы со стороны ЖКТ.
- Оптимально использовать минимальные дозы и только коротким курсом.
Ацетилсалициловая кислота
Один из старейших НПВС, но имеет нюансы применения.
- Сильно раздражает слизистую оболочку желудка, может привести к кровотечениям.
- Не рекомендуется при подготовке к стоматологическим операциям или если планируется удаление зуба.
- Категорически запрещен детям младше 12 лет из-за риска развития опасного осложнения (синдрома Рея).
- Взрослым и подросткам старше 15 лет: по 500 мг каждые 4 – 6 часов, но не более 3000 мг в сутки.
Не прикладывайте аспирин к десне или больному зубу – это может вызвать химический ожог!
Парацетамол
Влияет на боль в центральной нервной системе, но не уменьшает воспаление, поэтому официально не относится к НПВС.
- Подходит при непереносимости НПВС или если боль не слишком сильная.
- Считается более безопасным при беременности.
- Дозировка: 500 – 1000 мг каждые 4 – 6 часов; максимум – 4000 мг в сутки.
- При правильном применении риск побочных эффектов минимален.
Обезболивающие препараты могут временно облегчить состояние, но не устраняют причину боли. Единственное правильное решение – как можно скорее посетить стоматолога. Не занимайтесь самолечением: перед приемом лекарств всегда консультируйтесь с врачом.
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