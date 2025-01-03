На це питання в ефірі телемарафону відповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає 24 Канал.

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Чи будуть працювати лікарі МСЕК в нових комісіях

По-перше, якщо людина працювала в МСЕК, то це мала бути людина дуже досвідчена. У нас не вистачає лікарів, і досвідчений лікар завжди знайде собі роботу. Але лікарі, які працювали в МСЕК, особливо на керівних посадах, вони точно не мають права працювати в новостворених комісіях,

– сказав Радуцький.

За його словами існує пряма заборона для людей, які були на керівних посадах в МСЕК, продовжувати працювати в новостворених комісіях. Тому, за його словами, якщо виявлятимуть такі випадки, то буде застосовуватися відповідальність до керівників закладів, де утворено нові лікарські комісії.

Ліквідація МСЕК

З 1 січня 2025 року, замість медико-соціальних експертних комісій, рішення про встановлення інвалідності, призначення засобів реабілітації та інші важливі питання будуть приймати експертні команди, які здійснюватимуть оцінювання повсякденного функціонування осіб.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який стосується введення оцінювання повсякденного функціонування осіб. Цей законопроєкт, зокрема, підтверджує чинність вже наявних документів, виданих медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), та їхнє використання як підстави для продовження отримання всіх раніше призначених пільг, пенсій, виплат, допомог та відстрочок. 30 грудня Президент України підписав цей законопроєкт.