Розповідаємо, яка ситуація із поширенням захворювання в Україні наразі та які головні ризики поширення інфекції вбачають у МОЗ.

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Нові області України під загрозою

Лихоманка Західного Нілу може поширитися на центральні регіони України. При цьому раніше інфекція циркулювала переважно в південних областях. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю для "УП. Життя".

"Лихоманка Західного Нілу – це достатньо добре вивчене інфекційне захворювання. Так, вона почалася в Африці, але європейські країни також реєструють спалахи цієї хвороби.

Він також додав, що вірус і раніше циркулював в Україні, переважно в Одеській, Донецькій і Київській областях.

Переносять хворобу хвичайні комарі

Комарі, які переносять лихоманку Західного Нілу – це звичайні комахи. Вони не є регіонально специфічними. Однак, зараз через потепління бачимо, що змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання.

Тобто такі захворювання, як-от лихоманка Західного Нілу, гарячка Денге, ті захворювання, які зустрічалися раніше на території Криму і дуже рідко на території Одеської або Херсонської областей, можуть переходити тепер і на центральну частину України,

– зазначив Кузін.

Він розповів, що випадки лихоманки вже фіксували на Полтавщині, Київщині та у столиці.

Довідково. За останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 69 випадків цієї небезпечної хвороби, з них 41 – у серпні.

Як передається лихоманка Західного Нілу

Головний державний санітарний лікар пояснив, що механізм передачі вірусу простий: природним резервуаром інфекції є птахи, які прилітають на територію України. Український комар, який кусає цього перелітного птаха, отримує вірус і згодом передає людині.

Симптоми гарячки Західного Нілу

Більшість людей, приблизно 80%, у випадку інфікування вірусом не демонструють жодних симптомів. Іноді люди можуть відчувати легкі ознаки ГРВІ.

20% хворих за декілька днів, або й тижнів після зараження можуть відчути симптоми подіні на грип, це висока температура, головний біль, біль у м'язах і суглобах, слабкість, нудота, діарея.

А ось серед виявлених випадків захворювання найчастіше пацієнти у яких розвинулись ускладення у вигляді менінгіту та енцефаліту.

Зауважте. Смертність від лихоманки Західного Нілу складає 2 – 14%. Водночас у людей, які перенесли лихоманку, формується стійкий імунітет.

При цьому специфічного лікування проти гарячки не існує, застостовуються лише препарати, які знімають симптоматику, аби полегшити стан хворого.