Не лише через купівлю цигарок: куріння робить людей біднішими

Куріння не тільки вимагає зайвих витрат, а й знижує дохід. Фінські науковці виявили, що куріння негативно впливає на зарплати молодих працівників.

Всі знають про шкоду куріння для здоров'я. У 2019 році близько 14% усіх випадків смерті були пов'язані з цією звичкою, попри стійке зменшення кількості курців, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал Nicotine & Tobacco Research.

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Економічні втрати також очевидні – це не лише витрати на сигарети, але й зниження продуктивності праці, особливо на фізично важких роботах. Проте, як з'ясували вчені, наслідки куріння виходять за межі цих факторів.

Нове дослідження впливу цигарок

Дослідники використали дані з Cardiovascular Risk in Young Finns Study, що є продовжуваним аналізом 3596 жителів як міських, так і сільських районів у п’яти університетських регіонах Фінляндії, які народилися в період з 1962 по 1977 рік.

Вони порівняли ці дані з показниками на ринку праці, наданими Statistics Finland, а також з інформацією про батьків з Longitudinal Population Census, використовуючи унікальні персональні ідентифікатори. Спостереження розпочалося у 2001 році і охопило людей віком від 24 до 39 років.

Цигарки роблять вас біднішими

Система оцінки куріння базувалася на "пачко-роках" – стандартній метриці, що відображає кумулятивний вплив тютюну, яка обчислюється як кількість викурених пачок по 20 сигарет на день, помножена на кількість років куріння. Наприклад, 10 "пачко-років" означає, що людина курила по пачці на день протягом 10 років або по дві пачки протягом п’яти років.

Дослідження показало, що кожен додатковий "пачко-рік" призводить до зниження доходу на 1,8% і скорочення трудового стажу на 0,5%.

Найбільші відмінності в доходах між курцями та некурцями спостерігаються у молодих працівників, особливо серед тих, хто має низький рівень освіти. У представників старшого покоління така залежність не спостерігається.

Вплив куріння на зайнятість менш освічених людей помітили тільки серед активних курців – у тих, хто кинув курити, такої тенденції не виявили.