Не только из-за покупки сигарет: курение делает людей беднее

Курение не только требует лишних расходов, но и снижает доход. Финские ученые обнаружили, что курение негативно влияет на зарплаты молодых работников.

Все знают о вреде курения для здоровья. В 2019 году около 14% всех случаев смерти были связаны с этой привычкой, несмотря на устойчивое уменьшение количества курильщиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Nicotine & Tobacco Research.

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Экономические потери также очевидны – это не только расходы на сигареты, но и снижение производительности труда, особенно на физически тяжелых работах. Однако, как выяснили ученые, последствия курения выходят за пределы этих факторов.

Новое исследование влияния сигарет

Исследователи использовали данные из Cardiovascular Risk in Young Finns Study, что является продолжающимся анализом 3596 жителей как городских, так и сельских районов в пяти университетских регионах Финляндии, родившихся в период с 1962 по 1977 год.

Они сравнили эти данные с показателями на рынке труда, предоставленными Statistics Finland, а также с информацией о родителях из Longitudinal Population Census, используя уникальные персональные идентификаторы. Наблюдение началось в 2001 году и охватило людей в возрасте от 24 до 39 лет.

Сигареты делают вас беднее

Система оценки курения базировалась на "пачко-годах" – стандартной метрике, отражающей кумулятивное воздействие табака, которая вычисляется как количество выкуренных пачек по 20 сигарет в день, умноженное на количество лет курения. Например, 10 "пачко-лет" означает, что человек курил по пачке в день в течение 10 лет или по две пачки в течение пяти лет.

Исследование показало, что каждый дополнительный "пачко-год" приводит к снижению дохода на 1,8% и сокращению трудового стажа на 0,5%.

Наибольшие различия в доходах между курильщиками и некурящими наблюдаются у молодых работников, особенно среди тех, кто имеет низкий уровень образования. У представителей старшего поколения такая зависимость не наблюдается.

Влияние курения на занятость менее образованных людей заметили только среди активных курильщиков – у тех, кто бросил курить, такой тенденции не обнаружили.