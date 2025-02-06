Спеція, яка допоможе відновити м’язи після тренувань
- Дослідники підтвердили, що куркумін з куркуми сприяє швидшому відновленню м’язів, зменшує запалення та больові відчуття після тренувань.
- Оптимальна добова доза куркуміну складає 1-4 грами, найбільший ефект спостерігається після тренувань, особливо ексцентричних вправ.
Питання того, як боротись із напруженням м’язів після інтенсивних тренувань актуальне для багатьох, хто активно займається спортом. Виявилось, є смачний спосіб полегшити страждання – просто додати одну спецію до ваших страв.
Про це йдеться в огляді наукових публікацій, результати якого опубліковано в Журналі Міжнародного товариства спортивного харчування, інформує 24 Канал.
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Дослідники Відкритого університету Каталонії (UOC) підтвердили, що куркумін – активна речовина куркуми – сприяє швидшому відновленню м’язів після інтенсивних фізичних навантажень і знижує больові відчуття.
Як куркума впливає на м’язи
Куркума належить до родини імбирних і широко використовується у кулінарії як спеція та натуральний барвник. Однак вона цінується не лише за свій смак, а й за корисні властивості. В азіатській традиційній медицині куркуму застосовують століттями, а сучасні дослідження підтверджують її позитивний вплив на здоров’я.
Група вчених Epi4Health вивчила, як куркумін впливає на м’язи після фізичних навантажень. Результати показали, що ця речовина допомагає:
- Зменшити запалення та окислювальний стрес після тренувань.
- Прискорити відновлення м’язів та знизити больові відчуття.
- Покращити рухливість суглобів і зменшити ризик м’язових пошкоджень.
Прийом куркуміну перед і після тренувань сприяє швидшому відновленню, знижує біль і покращує антиоксидантний захист організму,
– пояснює провідний автор дослідження Даніель Василе Попеску-Раду, фармацевт і дієтолог.
Скільки куркуміну потрібно, аби відчути ефект
Дослідники встановили, що оптимальна добова норма куркуміну становить 1 – 4 грами. Найбільший ефект спостерігається при прийомі після тренування, особливо після ексцентричних вправ, які найчастіше викликають м’язові ушкодження.
Попеску-Раду наголошує, що ефективність куркуміну залежить від правильного дозування та біодоступності. Тому перед початком прийому варто проконсультуватися з фахівцем.
За словами вчених, куркумін має потужні протизапальні властивості. І, якщо правильно підбирати дозування, він може стати корисним доповненням до раціону спортсменів і людей, які займаються фізичною активністю.
Таким чином, регулярне вживання куркуміну може допомогти швидше відновлювати м’язи після навантажень та покращити загальний фізичний стан.
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