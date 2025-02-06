Спеція, яка допоможе відновити м’язи після тренувань

Питання того, як боротись із напруженням м’язів після інтенсивних тренувань актуальне для багатьох, хто активно займається спортом. Виявилось, є смачний спосіб полегшити страждання – просто додати одну спецію до ваших страв.

Про це йдеться в огляді наукових публікацій, результати якого опубліковано в Журналі Міжнародного товариства спортивного харчування, інформує 24 Канал.

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Дослідники Відкритого університету Каталонії (UOC) підтвердили, що куркумін – активна речовина куркуми – сприяє швидшому відновленню м’язів після інтенсивних фізичних навантажень і знижує больові відчуття.

Як куркума впливає на м’язи

Куркума належить до родини імбирних і широко використовується у кулінарії як спеція та натуральний барвник. Однак вона цінується не лише за свій смак, а й за корисні властивості. В азіатській традиційній медицині куркуму застосовують століттями, а сучасні дослідження підтверджують її позитивний вплив на здоров’я.

Група вчених Epi4Health вивчила, як куркумін впливає на м’язи після фізичних навантажень. Результати показали, що ця речовина допомагає:

Зменшити запалення та окислювальний стрес після тренувань.

Прискорити відновлення м’язів та знизити больові відчуття.

Покращити рухливість суглобів і зменшити ризик м’язових пошкоджень.

Прийом куркуміну перед і після тренувань сприяє швидшому відновленню, знижує біль і покращує антиоксидантний захист організму,

– пояснює провідний автор дослідження Даніель Василе Попеску-Раду, фармацевт і дієтолог.

Скільки куркуміну потрібно, аби відчути ефект

Дослідники встановили, що оптимальна добова норма куркуміну становить 1 – 4 грами. Найбільший ефект спостерігається при прийомі після тренування, особливо після ексцентричних вправ, які найчастіше викликають м’язові ушкодження.

Попеску-Раду наголошує, що ефективність куркуміну залежить від правильного дозування та біодоступності. Тому перед початком прийому варто проконсультуватися з фахівцем.

За словами вчених, куркумін має потужні протизапальні властивості. І, якщо правильно підбирати дозування, він може стати корисним доповненням до раціону спортсменів і людей, які займаються фізичною активністю.

Таким чином, регулярне вживання куркуміну може допомогти швидше відновлювати м’язи після навантажень та покращити загальний фізичний стан.