Специя, которая поможет восстановить мышцы после тренировок
Вопрос того, как бороться с напряжением мышц после интенсивных тренировок актуален для многих, кто активно занимается спортом. Оказалось, есть вкусный способ облегчить страдания – просто добавить одну специю к вашим блюдам.
Об этом говорится в обзоре научных публикаций, результаты которого опубликованы в Журнале Международного общества спортивного питания, информирует 24 Канал.
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Исследователи Открытого университета Каталонии (UOC) подтвердили, что куркумин – активное вещество куркумы – способствует более быстрому восстановлению мышц после интенсивных физических нагрузок и снижает болевые ощущения.
Как куркума влияет на мышцы
Куркума относится к семейству имбирных и широко используется в кулинарии как специя и натуральный краситель. Однако она ценится не только за свой вкус, но и за полезные свойства. В азиатской традиционной медицине куркуму применяют веками, а современные исследования подтверждают ее положительное влияние на здоровье.
Группа ученых Epi4Health изучила, как куркумин влияет на мышцы после физических нагрузок. Результаты показали, что это вещество помогает:
- Уменьшить воспаление и окислительный стресс после тренировок.
- Ускорить восстановление мышц и снизить болевые ощущения.
- Улучшить подвижность суставов и уменьшить риск мышечных повреждений.
Прием куркумина перед и после тренировок способствует более быстрому восстановлению, снижает боль и улучшает антиоксидантную защиту организма,
– объясняет ведущий автор исследования Даниэль Василе Попеску-Раду, фармацевт и диетолог.
Сколько куркумина нужно, чтобы почувствовать эффект
Исследователи установили, что оптимальная суточная норма куркумина составляет 1 – 4 грамма. Наибольший эффект наблюдается при приеме после тренировки, особенно после эксцентричных упражнений, которые чаще всего вызывают мышечные повреждения.
Попеску-Раду отмечает, что эффективность куркумина зависит от правильной дозировки и биодоступности. Поэтому перед началом приема стоит проконсультироваться со специалистом.
По словам ученых, куркумин имеет мощные противовоспалительные свойства. И, если правильно подбирать дозировку, он может стать полезным дополнением к рациону спортсменов и людей, которые занимаются физической активностью.
Таким образом, регулярное употребление куркумина может помочь быстрее восстанавливать мышцы после нагрузок и улучшить общее физическое состояние.
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