Курка чи індичка – яке мʼясо корисніше

Дотримуючись збалансованого раціону або дотримуючись дієти, багато людей надають перевагу білому м’ясу – зокрема курці чи індичці. Проте виникає питання: яке з цих м’ясних продуктів є кориснішим, і чим вони відрізняються?

Курка та індичка – це близькі родичі, але їхнє м’ясо має різні характеристики. Індичка значно більша за розміром, а її м’ясо темніше й насиченіше на смак. Курятина ж вважається більш ніжною та делікатною. Проте для тих, хто стежить за здоров’ям, важливішими будуть інші параметри: калорійність, вміст жиру та білків, пише 24 Канал з посилання на Healthline.

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Що обрати на дієті – курку чи індичку

Якщо ви готуєте м’ясо зі шкіркою, курка програє індичці у питанні дієтичності: 100 г готового курячого м’яса містить близько 221 ккал, тоді як індиче – лише 144 ккал. Та якщо ви віддаєте перевагу філе без шкірки, різниця майже зникає: 113 ккал у курячому та 115 ккал в індичому філе.

Щодо вмісту жиру, індичка має перевагу: у 100 г її грудинки лише 0,7 г жиру, тоді як у курячій – 2,6 г. Проте варто пам’ятати, що інші частини птиці, як курячої, так і індичої, можуть містити у 8 – 10 разів більше жиру.

Білки, мікроелементи та інші корисні властивості

Щодо білків, значної різниці між куркою та індичкою немає: 21 г білка на 100 г у курятини та 24 г – в індички. Найбільше білків міститься саме у філе, а ось стегна чи крильця менш поживні.

З обох видів м’яса організм отримує селен – мікроелемент, необхідний для імунітету та роботи щитоподібної залози. У курячому м’ясі його трохи більше: 58% добової норми у 100 г проти 44% в індички.

Обидва продукти містять і триптофан (так званий "гормон радості"): у курці його 0,27 г, а в індичці – 0,28 г на 100 г м’яса.

Рівень холестерину практично однаковий: 64 мг у курки та 62 мг в індички на 100 г.

Як готувати індичку та курку для максимальної користі?

Харчова цінність м’яса залежить не лише від сировини, а й від способу приготування. Найкраще готувати м’ясо без великої кількості олії, соусів та уникати смаження. Запікання чи тушкування – оптимальний вибір, особливо для дитячого раціону.

До речі, педіатри більше рекомендують саме індичку для прикорму малюків: це м’ясо рідко викликає алергію.

Тож, що краще? Однозначної відповіді на це питання немає. Обидва види м’яса мають свої переваги, тож головне – обирати якісний продукт. Купуйте м'ясо лише у перевірених магазинах, адже без лабораторних аналізів визначити наявність антибіотиків чи гормонів складно.