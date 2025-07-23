Курица или индейка – какое мясо полезнее

Придерживаясь сбалансированного рациона или соблюдая диету, многие люди отдают предпочтение белому мясу – в частности курице или индейке. Однако возникает вопрос: какой из этих мясных продуктов является более полезным, и чем они отличаются?

Курица и индейка – это близкие родственники, но их мясо имеет разные характеристики. Индейка значительно больше по размеру, а ее мясо темнее и насыщеннее на вкус. Курятина же считается более нежной и деликатной. Однако для тех, кто следит за здоровьем, важнее будут другие параметры: калорийность, содержание жира и белков, пишет 24 Канал со ссылкой на Healthline.

Также на тему Миндальное или овсяное: какое растительное молоко выбрать

Что выбрать на диете – курицу или индейку

Если вы готовите мясо со шкуркой, курица проигрывает индейке в вопросе диетичности: 100 г готового куриного мяса содержит около 221 ккал, тогда как индюшиное – всего 144 ккал. Но если вы предпочитаете филе без кожицы, разница почти исчезает: 113 ккал в курином и 115 ккал в индюшином филе.

По содержанию жира, индейка имеет преимущество: в 100 г ее грудинки только 0,7 г жира, тогда как в куриной – 2,6 г. Однако стоит помнить, что другие части птицы, как куриной, так и индюшиной, могут содержать в 8 – 10 раз больше жира.

Белки, микроэлементы и другие полезные свойства

По белкам, значительной разницы между курицей и индейкой нет: 21 г белка на 100 г у курятины и 24 г – у индейки. Больше всего белков содержится именно в филе, а вот бедра или крылышки менее питательны.

Из обоих видов мяса организм получает селен – микроэлемент, необходимый для иммунитета и работы щитовидной железы. В курином мясе его немного больше: 58% суточной нормы в 100 г против 44% у индейки.

Оба продукта содержат и триптофан (так называемый "гормон радости"): в курице его 0,27 г, а в индейке – 0,28 г на 100 г мяса.

Уровень холестерина практически одинаковый: 64 мг у курицы и 62 мг у индейки на 100 г.

Как готовить индейку и курицу для максимальной пользы?

Пищевая ценность мяса зависит не только от сырья, но и от способа приготовления. Лучше всего готовить мясо без большого количества масла, соусов и избегать жарки. Запекание или тушение – оптимальный выбор, особенно для детского рациона.

Кстати, педиатры больше рекомендуют именно индейку для прикорма малышей: это мясо редко вызывает аллергию.

Так, что лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Оба вида мяса имеют свои преимущества, поэтому главное – выбирать качественный продукт. Покупайте мясо только в проверенных магазинах, ведь без лабораторных анализов определить наличие антибиотиков или гормонов сложно.