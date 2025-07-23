Курица или индейка – какое мясо полезнее
- Индейка имеет меньшую калорийность и жирность по сравнению с курицей, особенно если готовить мясо со шкуркой.
- Оба вида мяса содержат похожее содержание белков и полезных микроэлементов, таких как селен и триптофан.
- Индейка рекомендуется для прикорма малышей, поскольку реже вызывает аллергию, а оптимальные способы приготовления – запекания или тушения.
- Отсутствует однозначный ответ на вопрос, какое мясо лучше, оба вида имеют свои преимущества, важно выбирать качественный продукт.
Придерживаясь сбалансированного рациона или соблюдая диету, многие люди отдают предпочтение белому мясу – в частности курице или индейке. Однако возникает вопрос: какой из этих мясных продуктов является более полезным, и чем они отличаются?
Курица и индейка – это близкие родственники, но их мясо имеет разные характеристики. Индейка значительно больше по размеру, а ее мясо темнее и насыщеннее на вкус. Курятина же считается более нежной и деликатной. Однако для тех, кто следит за здоровьем, важнее будут другие параметры: калорийность, содержание жира и белков, пишет 24 Канал со ссылкой на Healthline.
Также на тему Миндальное или овсяное: какое растительное молоко выбрать
Что выбрать на диете – курицу или индейку
Если вы готовите мясо со шкуркой, курица проигрывает индейке в вопросе диетичности: 100 г готового куриного мяса содержит около 221 ккал, тогда как индюшиное – всего 144 ккал. Но если вы предпочитаете филе без кожицы, разница почти исчезает: 113 ккал в курином и 115 ккал в индюшином филе.
По содержанию жира, индейка имеет преимущество: в 100 г ее грудинки только 0,7 г жира, тогда как в куриной – 2,6 г. Однако стоит помнить, что другие части птицы, как куриной, так и индюшиной, могут содержать в 8 – 10 раз больше жира.
Белки, микроэлементы и другие полезные свойства
По белкам, значительной разницы между курицей и индейкой нет: 21 г белка на 100 г у курятины и 24 г – у индейки. Больше всего белков содержится именно в филе, а вот бедра или крылышки менее питательны.
Из обоих видов мяса организм получает селен – микроэлемент, необходимый для иммунитета и работы щитовидной железы. В курином мясе его немного больше: 58% суточной нормы в 100 г против 44% у индейки.
Оба продукта содержат и триптофан (так называемый "гормон радости"): в курице его 0,27 г, а в индейке – 0,28 г на 100 г мяса.
Уровень холестерина практически одинаковый: 64 мг у курицы и 62 мг у индейки на 100 г.
Как готовить индейку и курицу для максимальной пользы?
Пищевая ценность мяса зависит не только от сырья, но и от способа приготовления. Лучше всего готовить мясо без большого количества масла, соусов и избегать жарки. Запекание или тушение – оптимальный выбор, особенно для детского рациона.
Кстати, педиатры больше рекомендуют именно индейку для прикорма малышей: это мясо редко вызывает аллергию.
Так, что лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Оба вида мяса имеют свои преимущества, поэтому главное – выбирать качественный продукт. Покупайте мясо только в проверенных магазинах, ведь без лабораторных анализов определить наличие антибиотиков или гормонов сложно.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.