Як куріння під час вагітності впливає на здоров’я майбутніх синів: нове дослідження

Куріння під час вагітності може призвести до генетичних змін у плоду чоловічої статі вже на 17-му тижні. Це може мати довготривалий вплив на здоров’я дитини та збільшити ризик передчасної смерті, якщо син у дорослому віці сам стане курцем.

Такими є результати дослідження, проведеного на основі аналізу даних 500 тисяч осіб, опублікованого в науковому журналі eBiomedicine, повідомляє 24 Канал.

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Куріння матері та генетичні зміни у плода

Дослідники виявили, що негативний вплив тютюну на плід чоловічої статі починається ще у другому триместрі вагітності. Вже на 17-му тижні в печінці дитини відбуваються зміни на генетичному рівні.

"Наші результати показують, що куріння матері має довгострокові наслідки для здоров’я її сина, які можуть проявитися у дорослому віці", – пояснює аспірант Михайло Міхов, один із авторів дослідження.

Водночас команда дослідників помітила, що плоди жіночої статі менш чутливі до впливу тютюну, і генетичні зміни у них виявлялися рідше.

Чи можна знизити ризики

Попри негативні наслідки куріння для плоду, вчені виявили, що ці зміни можуть частково коригуватися.

Відмова від куріння у чоловіків у дорослому віці може знизити ризик передчасної смерті та нейтралізувати частину наслідків, спричинених тютюновим впливом на плід,

– зазначив Міхов.

Це означає, що здоровий спосіб життя може допомогти мінімізувати шкоду, завдану ще до народження.

Генетична схильність до куріння

Ще один цікавий аспект дослідження – виявлення варіантів генів, які можуть підвищувати ймовірність того, що жінка стане курцем.

Це відкриває нові можливості для досліджень та розробки методів боротьби зі шкідливою звичкою, що може мати важливе значення для зменшення рівня куріння серед вагітних жінок.