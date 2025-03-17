Как курение во время беременности влияет на здоровье будущих сыновей: новое исследование
- Курение во время беременности приводит к генетическим изменениям у плода мужского пола, что может повлиять на здоровье ребенка и увеличить риск преждевременной смерти во взрослом возрасте.
- Исследование показало, что плоды женского пола менее чувствительны к воздействию табака, а отказ от курения во взрослом возрасте может снизить риск преждевременной смерти у мужчин.
Курение во время беременности может привести к генетическим изменениям у плода мужского пола уже на 17-й неделе. Это может иметь долговременное влияние на здоровье ребенка и увеличить риск преждевременной смерти, если сын во взрослом возрасте сам станет курильщиком.
Таковы результаты исследования, проведенного на основе анализа данных 500 тысяч человек, опубликованного в научном журнале eBiomedicine, сообщает 24 Канал.
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Курение матери и генетические изменения у плода
Исследователи обнаружили, что негативное влияние табака на плод мужского пола начинается еще во втором триместре беременности. Уже на 17-й неделе в печени ребенка происходят изменения на генетическом уровне.
"Наши результаты показывают, что курение матери имеет долгосрочные последствия для здоровья ее сына, которые могут проявиться во взрослом возрасте", – объясняет аспирант Михаил Михов, один из авторов исследования.
В то же время команда исследователей заметила, что плоды женского пола менее чувствительны к воздействию табака, и генетические изменения у них проявлялись реже.
Можно ли снизить риски
Несмотря на негативные последствия курения для плода, ученые обнаружили, что эти изменения могут частично корректироваться.
Отказ от курения у мужчин во взрослом возрасте может снизить риск преждевременной смерти и нейтрализовать часть последствий, вызванных табачным воздействием на плод,
– отметил Михов.
Это означает, что здоровый образ жизни может помочь минимизировать вред, нанесенный еще до рождения.
Генетическая предрасположенность к курению
Еще один интересный аспект исследования – выявление вариантов генов, которые могут повышать вероятность того, что женщина станет курильщиком.
Это открывает новые возможности для исследований и разработки методов борьбы с вредной привычкой, что может иметь важное значение для уменьшения уровня курения среди беременных женщин.
Как эти данные могут помочь в борьбе с курениемУченые надеются, что полученные результаты помогут медицинскому сообществу улучшить стратегии борьбы с курением, разработать более эффективные программы консультирования и запустить новые социальные кампании, направленные на профилактику курения среди беременных женщин.
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