Біологічний годинник на паузі: що треба знати про кріоконсервацію яйцеклітин

Все більше жінок обирають пізнє материнство, але з віком репродуктивні функції організму згасають. На щастя, сучасна медицина має розв'язання цієї проблеми – кріоконсервації ооцитів.

Що варто знати про заморожування яйцеклітин, 24 Каналу розповіла Алла Бараненко, лікар-репродуктолог, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій клініки "Надія".

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За даними міжнародної статистики, жінки в багатьох країнах Європи дедалі частіше народжують першу дитину в середньому після 29–30 років. У Німеччині цей показник уже перевищує 30, і тенденція до пізнішого материнства зростає.

Причини зрозумілі: бажання реалізуватися в кар’єрі, здобути фінансову стабільність, а іноді й просто відчувати більшу впевненість у майбутньому. В Україні до цих чинників додався ще й фактор війни, через який тисячі жінок переносять народження дитини на час, коли ситуація буде безпечнішою.

Однак природа не чекатиме доки ви знайдете ідеальний момент: фертильність жінки знижується з віком, а якість яйцеклітин погіршується через природні та незворотні процеси. Перше суттєве зниження оваріального резерву відбувається приблизно після 35 років, ще відчутніше – після 38, а ближче до 42 ситуація ускладнюється доволі різко.

Алла Бараненко "На щастя, існує спосіб "заморозити" свою фертильність на тому рівні, який ви маєте зараз, – це процедура кріоконсервації ооцитів. Вона дає змогу відкласти материнство, зберігаючи високі шанси на здорову вагітність у майбутньому. Якщо ви не впевнені, коли саме зможете дозволити собі вагітність і пологи, то кріоконсервація ооцитів може стати правильним кроком."

Кому потрібна кріоконсервація яйцеклітин

Окрім бажання "встигнути все" і відкласти народження дитини, існують і суто медичні причини. Наприклад, перед проведенням операцій на яєчниках чи під час лікування онкологічних захворювань, коли агресивна терапія може повністю або частково позбавити жінку репродуктивної функції. У таких випадках заморожування яйцеклітин стає критично важливим рішенням, аби в майбутньому мати змогу завагітніти.

Поширеними є й соціальні обставини: побудова кар’єри, пошук надійного партнера, фінансове забезпечення чи просто відсутність готовності до материнства. У будь-якому разі, сучасні методики зберігання фертильності дозволяють обирати ідеальний час для народження дитини.

Як проходить процедура кріоконсервації ооцитів

Консультація та обстеження

Спочатку жінка звертається до репродуктолога. Лікар перевіряє рівень гормонів та стан яєчників за допомогою УЗД, а також визначає, як найкраще стимулювати ріст фолікулів. Перед процедурою варто здати стандартні аналізи – як перед будь-яким медичним втручанням.

Стимуляція яєчників

Упродовж 10–12 днів жінка робить собі ін’єкції препаратів, що допомагають дозріванню яйцеклітин. Лікар регулярно перевіряє, як розвиваються фолікули, й коригує схему лікування.

Пункція та забір яйцеклітин

Алла Бараненко "Коли фолікули досягають потрібних розмірів, під короткочасною анестезією проводять пункцію: лікар забирає яйцеклітини з яєчників. Процедура зазвичай триває не більше 10–15 хвилин і не викликає болісних відчуттів."

Лабораторний етап та заморожування

В ембріологічній лабораторії яйцеклітини перевіряють, обробляють і заморожують методом вітрифікації. Така швидке заморожування допомагає уникнути пошкоджень клітин. Після цього матеріал зберігають у рідкому азоті.

Зберігання у кріосховищі

Яйцеклітини можуть зберігатися багато років, адже у спеціальних кріосховищах підтримують стабільно низьку температуру.

Про що варто знати перед прийняттям рішення

Оптимальний вік та кількість ооцитів

Існують орієнтовні рекомендації, скільки яйцеклітин бажано заморозити для однієї потенційної вагітності. Для жінок до 35 років мінімальна кількість становить близько 12 ооцитів, від 35 до 38 років – близько 15, а від 38 до 42 – близько 20. Проте це усереднені показники: вік, індивідуальні особливості, гормональний фон і навіть спадковість впливають на те, скільки саме ооцитів слід заморозити.

Якість ембріологічної лабораторії та досвід фахівців

Результативність багато в чому залежить від досвіду лікарів та рівня ембріологічної лабораторії. Якщо технології та фахівці сучасні й кваліфіковані, шанси на успішне розморожування і запліднення значно зростають.

Ваша готовність до материнства

Зрештою, варто пам’ятати, що заморожування ооцитів – це лише перший крок, який дозволяє "забронювати" шанс на майбутню вагітність. Коли ви будете готові, на вас очікуватиме розморожування яйцеклітин, їх запліднення, культивування ембріонів і перенесення у порожнину матки. Тож емоційна та фізична готовність до материнства – не менш важлива частина успішної вагітності.