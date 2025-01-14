Биологические часы на паузе: что нужно знать о криоконсервации яйцеклеток

Все больше женщин выбирают позднее материнство, но с возрастом репродуктивные функции организма угасают. К счастью, современная медицина имеет решение этой проблемы – криоконсервации ооцитов.

Что стоит знать о замораживании яйцеклеток, 24 Каналу рассказала Алла Бараненко, врач-репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клиники "Надежда".

Также на тему Фиброаденома молочной железы: как распознать, лечить и превращается ли в рак

По данным международной статистики, женщины во многих странах Европы все чаще рожают первого ребенка в среднем после 29–30 лет. В Германии этот показатель уже превышает 30, и тенденция к более позднему материнству растет.

Причины понятны: желание реализоваться в карьере, получить финансовую стабильность, а иногда и просто чувствовать большую уверенность в будущем. В Украине к этим факторам добавился еще и фактор войны, из-за которого тысячи женщин переносят рождение ребенка на время, когда ситуация будет безопаснее.

Однако природа не будет ждать пока вы найдете идеальный момент: фертильность женщины снижается с возрастом, а качество яйцеклеток ухудшается из-за естественных и необратимых процессов. Первое существенное снижение овариального резерва происходит примерно после 35 лет, еще ощутимее – после 38, а ближе к 42 ситуация осложняется довольно резко.

Алла Бараненко "К счастью, существует способ "заморозить" свою фертильность на том уровне, который вы имеете сейчас, – это процедура криоконсервации ооцитов. Она позволяет отложить материнство, сохраняя высокие шансы на здоровую беременность в будущем. Если вы не уверены, когда именно сможете позволить себе беременность и роды, то криоконсервация ооцитов может стать правильным шагом."

Кому нужна криоконсервация яйцеклеток

Кроме желания "успеть все" и отложить рождение ребенка, существуют и чисто медицинские причины. Например, перед проведением операций на яичниках или во время лечения онкологических заболеваний, когда агрессивная терапия может полностью или частично лишить женщину репродуктивной функции. В таких случаях замораживание яйцеклеток становится критически важным решением, чтобы в будущем иметь возможность забеременеть.

Распространены и социальные обстоятельства: построение карьеры, поиск надежного партнера, финансовое обеспечение или просто отсутствие готовности к материнству. В любом случае, современные методики хранения фертильности позволяют выбирать идеальное время для рождения ребенка.

Как проходит процедура криоконсервации ооцитов

Консультация и обследование

Сначала женщина обращается к репродуктологу. Врач проверяет уровень гормонов и состояние яичников с помощью УЗИ, а также определяет, как лучше стимулировать рост фолликулов. Перед процедурой стоит сдать стандартные анализы – как перед любым медицинским вмешательством.

Стимуляция яичников

В течение 10–12 дней женщина делает себе инъекции препаратов, помогающих созреванию яйцеклеток. Врач регулярно проверяет, как развиваются фолликулы, и корректирует схему лечения.

Пункция и забор яйцеклеток

Алла Бараненко "Когда фолликулы достигают нужных размеров, под кратковременной анестезией проводят пункцию: врач забирает яйцеклетки из яичников. Процедура обычно длится не более 10–15 минут и не вызывает болезненных ощущений."

Лабораторный этап и замораживание

В эмбриологической лаборатории яйцеклетки проверяют, обрабатывают и замораживают методом витрификации. Такая быстрая заморозка помогает избежать повреждений клеток. После этого материал хранят в жидком азоте.

Хранение в криохранилище

Яйцеклетки могут храниться много лет, ведь в специальных криохранилищах поддерживают стабильно низкую температуру.

О чем стоит знать перед принятием решения

Оптимальный возраст и количество ооцитов

Существуют ориентировочные рекомендации, сколько яйцеклеток желательно заморозить для одной потенциальной беременности. Для женщин до 35 лет минимальное количество составляет около 12 ооцитов, от 35 до 38 лет – около 15, а от 38 до 42 – около 20. Однако это усредненные показатели: возраст, индивидуальные особенности, гормональный фон и даже наследственность влияют на то, сколько именно ооцитов следует заморозить.

Качество эмбриологической лаборатории и опыт специалистов

Результативность во многом зависит от опыта врачей и уровня эмбриологической лаборатории. Если технологии и специалисты современные и квалифицированные, шансы на успешное размораживание и оплодотворение значительно возрастают.

Ваша готовность к материнству

В конце концов, стоит помнить, что замораживание ооцитов – это лишь первый шаг, который позволяет "забронировать" шанс на будущую беременность. Когда вы будете готовы, вас ожидает размораживание яйцеклеток, их оплодотворения, культивирования эмбрионов и переноса в полость матки. Поэтому эмоциональная и физическая готовность к материнству – не менее важная часть успешной беременности.