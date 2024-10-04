Нове дослідження про феноменальні властивості журавлини зробили вчені з університету штату Флорида (США). Висновки дослідження опублікували у медичному журналі Nutrients.

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Журавлина запобігає передчасному старінню шкіри

У напої з журавлики висока концентрація антиоксидантів, які захищають клітини людського організму від впливу вільних радикалів. Власне, ці вільні радикали є не лише причиною ракових захворювань, їх звинувачують у передчасному старінні та появі зморшок.

У рамках експерименту жінки упродовж 6 тижнів вживали напій із журавлини. Усього у дослідженні взяли участь 24 жінки віком від 25 до 65 років.

Жінки вікової категорії 50+ демонстрували найочевидніші покращення стану шкіри: вона стала гладенькою та пружною, зникли дрібні зморшки, більш глибокі заломи на шкірі стали майже непомітними.

Висновки дослідження

Ці зміни підтвердили результати аналізу крові на рівень окисного стресу.

Дослідники також досліджували зміни ліпідів шкіри та мікробіома. Зрештою, вчені зробили висновок, що група, яка вживала напій із журавлини, отримали видиме покращення шкіри – вона стала еластичнішою, покращились її бар'єрні властивості.