Напій, який вбереже мозок від деменції

Японські дослідники встановили, що літні люди, які регулярно вживають зелений чай, мають нижчий ризик ушкоджень білої речовини мозку, що пов'язані з розвитком деменції.

На відміну від кави, яка також має протизапальні властивості, зелений чай демонструє більш сприятливий довгостроковий вплив на здоров'я мозку. Відповідні властивості чаю підтвердило недавнє дослідження, інформує 24 Канал.

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Корисні властивості зеленого чаю

Окрім захисту від вікових змін у мозку, зелений чай має низку інших переваг. Він сприяє нормалізації ваги завдяки компонентам, які прискорюють метаболізм і розщеплення жирових клітин. На відміну від кави, яка часто вживається з молоком і цукром, зелений чай зазвичай п'ють без добавок, зберігаючи максимальну кількість антиоксидантів.

Дієтолог Роб Хобсон зазначає, що антиоксидант EGCG, який міститься в зеленому чаї, може зменшувати ризик розвитку раку грудей, простати та кишечника, а також запобігати росту пухлин. Крім того, зелений чай позитивно впливає на серцево-судинну систему, допомагаючи нормалізувати артеріальний тиск і рівень ліпідів у крові.

Важливий комплексний підхід

Попри всі корисні властивості, експерти наголошують: сам по собі зелений чай не є панацеєю. Для досягнення максимального ефекту важливо дотримуватися здорового способу життя, збалансованого харчування та достатньої фізичної активності.