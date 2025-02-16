Напиток, который убережет мозг от деменции

Японские исследователи установили, что пожилые люди, которые регулярно употребляют зеленый чай, имеют более низкий риск повреждений белого вещества мозга, связанных с развитием деменции.

В отличие от кофе, который также обладает противовоспалительными свойствами, зеленый чай демонстрирует более благоприятное долгосрочное влияние на здоровье мозга. Соответствующие свойства чая подтвердило недавнее исследование, информирует 24 Канал.

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Полезные свойства зеленого чая

Кроме защиты от возрастных изменений в мозге, зеленый чай имеет ряд других преимуществ. Он способствует нормализации веса благодаря компонентам, которые ускоряют метаболизм и расщепление жировых клеток. В отличие от кофе, который часто употребляется с молоком и сахаром, зеленый чай обычно пьют без добавок, сохраняя максимальное количество антиоксидантов.

Диетолог Роб Хобсон отмечает, что антиоксидант EGCG, который содержится в зеленом чае, может уменьшать риск развития рака груди, простаты и кишечника, а также предотвращать рост опухолей. Кроме того, зеленый чай положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогая нормализовать артериальное давление и уровень липидов в крови.

Важен комплексный подход

Несмотря на все полезные свойства, эксперты отмечают: сам по себе зеленый чай не является панацеей. Для достижения максимального эффекта важно придерживаться здорового образа жизни, сбалансированного питания и достаточной физической активности.