Йогурт продовжує життя

Вчені з Центрального Південного університету Китаю вивчили харчові звички та здоров'я 186 000 британців і дійшли висновку, що серед тих, хто щоденно з'їдав до 50 грамів йогурту, ймовірність передчасної смерті знижувалася на 18%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Вони припустили, що натуральні бактерії, які містяться в йогуртах, цілюще впливають на мікрофлору кишківника, що, своєю чергою, пояснює захисний ефект продукту.

Наші результати мають важливе клінічне значення, оскільки демонструють користь помірного споживання йогурту як важливого елемента здорового раціону,

– зазначили автори дослідження.

Йогурт – це цінне джерело поживних речовин. Цей кисломолочний продукт, приготовлений за допомогою живих бактерій, давно здобув популярність. Проте максимальну користь організму приносить лише натуральний йогурт без додавання цукру та штучних добавок.

Користь йогурту

Хоча для повної оцінки користі йогурту необхідні додаткові дослідження, вже зараз є дані, що підтверджують його позитивний вплив на здоров'я. Ось кілька основних переваг:

Профілактика остеопорозу. Йогурт багатий на кальцій, який життєво важливий для зміцнення кісток. Регулярне споживання продуктів, що містять кальцій, сприяє підвищенню щільності кісткової тканини і зменшенню ризику переломів.

Поліпшення роботи травної системи. Цей продукт є джерелом пробіотиків – корисних бактерій, які сприяють нормалізації роботи кишківника. Пробіотики підтримують баланс мікрофлори, що покращує травлення, зміцнює імунітет і знижує ризик інфекцій.

Підтримка здоров'я серця. Грецький йогурт, наприклад, допомагає знижувати рівень холестерину та тригліцеридів, що, своєю чергою, зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Контролюючи ліпідний профіль крові, він може уповільнити прогресування серцевих хвороб.

Зниження ризику розвитку діабету. Регулярне споживання грецького йогурту також пов'язане з меншою ймовірністю виникнення діабету 2 типу. Згідно з метааналізом 11 різних досліджень, йогурт допомагає зменшити ризик розвитку цього захворювання на 14%.

Отже, йогурт можна вважати одним з ключових продуктів для підтримання здоров'я, особливо при його помірному та регулярному споживанні.