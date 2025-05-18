Несподівані переваги свинини: чому це обов'язковий продукт для довголіття
- Пісна свинина з овочами сприяє збалансованому харчуванню та забезпечує організм якісним білком.
- Білок зі свинини засвоюється ефективніше, ніж рослинний білок, і страви зі свининою відзначаються як ситніші та смачніші учасниками дослідження.
Свинина може бути не лише смачною, а й корисною – особливо для тих, хто хоче зберігати здоров'я в літньому віці.
Користь свинини: деталі дослідження
Зокрема, нещодавнє дослідження Університету штату Південна Дакота показало, що пісна свинина у поєднанні з овочами сприяє збалансованому харчуванню, забезпечує організм якісним білком і допомагає довше дотримуватися здорової дієти, передає 24 Канал.
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У дослідженні порівнювали дві дієти з однаковою кількістю білка й поживних речовин:
- одна базувалася на пісній свинині,
- інша – на рослинному білку (сочевиця, нут тощо).
Виявилось, що білок зі свинини засвоюється значно ефективніше – індекс якості білка склав 122,7 бала проти 82 у рослинної їжі.
Річ у смаку
Але справа не лише в користі, а й у смаку. Учасники відзначили, що страви зі свининою – ситніші, смачніші та їх легше включати в щоденне меню. Найбільше люди повідомляли, що їм смакувало поєднання м'яса з овочами й знайомі з дитиства страви, як от тушкована свинина з томатами.
За словами Крістен Хікс-Руф із Національної ради зі свинини, свинина не має конкурувати з рослинними продуктами – вона прекрасно їх доповнює, збагачуючи раціон і смак.
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