Неожиданные преимущества свинины: почему это обязательный продукт для долголетия

Свинина может быть не только вкусной, но и полезной – особенно для тех, кто хочет сохранять здоровье в пожилом возрасте.

Польза свинины: детали исследования

В частности, недавнее исследование Университета штата Южная Дакота показало, что постная свинина в сочетании с овощами способствует сбалансированному питанию, обеспечивает организм качественным белком и помогает дольше придерживаться здоровой диеты, передает 24 Канал.

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В исследовании сравнивали две диеты с одинаковым количеством белка и питательных веществ:

одна базировалась на постной свинине,

другая – на растительном белке (чечевица, нут и т.д.).

Оказалось, что белок из свинины усваивается значительно эффективнее – индекс качества белка составил 122,7 балла против 82 у растительной пищи.

Дело во вкусе

Но дело не только в пользе, но и во вкусе. Участники отметили, что блюда со свининой – сытнее, вкуснее и их легче включать в ежедневное меню. Больше всего люди сообщали, что им нравилось сочетание мяса с овощами и знакомые с детства блюда, вроде тушеной свинины с томатами.

По словам Кристен Хикс-Руф из Национального совета по свинине, свинина не должна конкурировать с растительными продуктами – она прекрасно их дополняет, обогащая рацион и вкус.